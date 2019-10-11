Новая проблема: кто будет выбирать президента Эстонии?

Партии должны достичь договоренности в том, сколько власти будет дано представленным в коллегии выборщиков на выборах президента представителям самоуправлений, и сколько там останется членов парламента, пишет Postimees.
Следующие президентские выборы из-за прошедшей административной реформы могут оказаться совсем другими. А именно, после реформы вместе с количеством самоуправлений сократилось и количество их представителей, то есть выборщиков в соответствующей коллегии, которая собирается, чтобы избрать главу государства, если этого не смог сделать Рийгикогу. Поскольку за всю историю парламент смог сам выбрать президента лишь один раз, внутри партий возобновились дискуссии на тему: а не переделать ли нам весь порядок избрания президента. Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает, что сначала можно было бы ограничиться решением вопроса, касающегося сокращением количества выборщиков.
«Теперь возник вопрос, хочет ли законодатель иметь установленные еще до административной реформы пропорции, или нет», - сказал глава «Отечества» Сеэдер.
На последних президентских выборах в 2016 году, то есть до административной реформы, в коллегию выборщиков входили 234 выборщиков и 101 депутат парламента. Закон о президенте республики предусматривает конкретное количество представителей одного самоуправления, исходя из того, как много в нем проживает людей, обладающих правом голоса. Если закон сохранится в нынешнем виде, то на следующих президентских выборах выборщиков будет представлено около ста, как и парламентариев. Сейчас в задачи Рийгикогу входит поиск решения, оставить все так, как есть, или провести перерасчет представителей самоуправлений.
Сам Сеэдер не торопится говорить о том, сколько выборщиков хотела бы видеть партия «Отечество»: «Я прямо говорил с политиками как из Центристской партии, так и из EKRE. Обсуждения велись и внутри нашей партии». Он добавил, что ни о чем конкретном еще не договорились.
Хельме пока ни о чем не думает
И Консервативная народная партия Эстонии не захотела раскрывать свои карты. Председатель Март Хельме сказал, что для начала нужно прийти к консенсусу в коалиционном совете: «Я не тороплю события. Я не стал бы выдвигать ни одной, ни другой, ни третьей версии, ни отговаривать от чего-то. Сначала нужно достичь политического консенсуса».
А вот у Центристской партии своя версия уже есть. Заместитель председателя партии Яанус Карилайд сказал, что в глобальном смысле Центристская партия выступает за прямые президентские выборы, но поскольку сейчас у них принципиальных союзников кроме EKRE нет, они считают важной роль выборщиков: «В качестве компромисса: поскольку местное собрание гражданам ближе, чем Рийгикогу, то мы также поддерживаем увеличение количества выборщиков через местные собрания». По его словам, выборщиков могло бы быть даже больше, чем в предыдущие годы, когда коллегии созывались.
Социал-демократы четко придерживаются того мнения, что выборщиков в коллегии должно быть значительно больше, чем парламентариев. «Что сразу можно было бы сделать еще к следующим президентским выборам для увеличения доли выборщиков, так это, чтобы от каждого самоуправления было бы минимум два представителя», – сказал председатель соцдемов Индрек Саар.
Председатель Партии реформ Кая Каллас не сказала, как много, по ее мнению, должно быть выборщиков в коллегии, поскольку в партии еще не успели эту тему обсудить. Как Каллас, так и другие представители партии, комментируя долю выборщиков в коллегии, говорили о том, что изменений требует весь порядок избрания президента в Эстонии.
Решать нужно быстро
Таким образом, обсуждение количества выборщиков может вылиться в принципиальную дискуссию. Например, должен ли президента выбирать народ, как этого хотят EKRE и Центристская партия.
Но против прямых выборов президента стоят как Партия реформ и социал-демократы, так и нынешний коалиционный партнер – «Отечество».
Идут дебаты и о том, может ли президента выбирать только коллегия выборщиков? Такого мнения, например, придерживались социал-демократы.
Для введения таких принципиальных изменений придется изменить не только закон об избрании президента, но и Конституцию. Председатель «Отечества» Сеэдер подчеркнул, что поскольку до следующих президентских выборов осталось меньше двух лет, для начала партии могли бы ограничиться обсуждением количества выборщиков, а не пускаться в дискуссии о крупных изменениях: «Я считаю, что чем больший кусок хотят изменить, тем менее вероятно, что получится изменить хоть что-то». Он вновь отметил, что принять решение об изменении числа выборщиков нужно до президентских выборов в 2021 году. По его словам, прийти к ясности нужно еще в этой сессии заседаний.