Новая проблема: кто будет выбирать президента Эстонии?

Следующие президентские выборы из-за прошедшей административной реформы могут оказаться совсем другими. А именно, после реформы вместе с количеством самоуправлений сократилось и количество их представителей, то есть выборщиков в соответствующей коллегии, которая собирается, чтобы избрать главу государства, если этого не смог сделать Рийгикогу. Поскольку за всю историю парламент смог сам выбрать президента лишь один раз, внутри партий возобновились дискуссии на тему: а не переделать ли нам весь порядок избрания президента. Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает, что сначала можно было бы ограничиться решением вопроса, касающегося сокращением количества выборщиков.

«Теперь возник вопрос, хочет ли законодатель иметь установленные еще до административной реформы пропорции, или нет», - сказал глава «Отечества» Сеэдер.

На последних президентских выборах в 2016 году, то есть до административной реформы, в коллегию выборщиков входили 234 выборщиков и 101 депутат парламента. Закон о президенте республики предусматривает конкретное количество представителей одного самоуправления, исходя из того, как много в нем проживает людей, обладающих правом голоса. Если закон сохранится в нынешнем виде, то на следующих президентских выборах выборщиков будет представлено около ста, как и парламентариев. Сейчас в задачи Рийгикогу входит поиск решения, оставить все так, как есть, или провести перерасчет представителей самоуправлений.

Сам Сеэдер не торопится говорить о том, сколько выборщиков хотела бы видеть партия «Отечество»: «Я прямо говорил с политиками как из Центристской партии, так и из EKRE. Обсуждения велись и внутри нашей партии». Он добавил, что ни о чем конкретном еще не договорились.

Хельме пока ни о чем не думает

И Консервативная народная партия Эстонии не захотела раскрывать свои карты. Председатель Март Хельме сказал, что для начала нужно прийти к консенсусу в коалиционном совете: «Я не тороплю события. Я не стал бы выдвигать ни одной, ни другой, ни третьей версии, ни отговаривать от чего-то. Сначала нужно достичь политического консенсуса».

А вот у Центристской партии своя версия уже есть. Заместитель председателя партии Яанус Карилайд сказал, что в глобальном смысле Центристская партия выступает за прямые президентские выборы, но поскольку сейчас у них принципиальных союзников кроме EKRE нет, они считают важной роль выборщиков: «В качестве компромисса: поскольку местное собрание гражданам ближе, чем Рийгикогу, то мы также поддерживаем увеличение количества выборщиков через местные собрания». По его словам, выборщиков могло бы быть даже больше, чем в предыдущие годы, когда коллегии созывались.