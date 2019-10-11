Перепутала педали: автомобиль промчался по пешеходной дорожке и врезался в забор школы
В среду, 9 октября, в Риге водитель автомобиля Renault въехал прямо в забор Юглской средней школы. Причиной инцидента послужило то, что 75-летняя сидевшая за рулем женщина перепутала педали газа и тормоза, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на программу LNT Degpunktā.
Автомобиль, управляемый женщиной, с основательным шумом промчался по пешеходной дорожке, сорвал несколько звеньев забора средней школа на Югле, а затем остановился на газоне в школьном дворе. Спустя мгновение полицейская учебного заведения узнала об аварии и сразу же отправилась на место происшествия.
За рулем находилась 75-летняя женщина. Выяснилось, что она перепутала педали тормоза и газа и задним ходом врезалась в забор. Она находилась в шоковом состоянии, на место происшествия были вызваны медики.
Осмотрев место ДТП выяснилось, что в результате пострадал автомобиль, припаркованный на улице Квелес. Дело было передано сотрудникам дорожной полиции.