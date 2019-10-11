Только взгляните: в одном из самых востребованных районов Таллинна продается стильная квартира

Двухкомнатная квартира, общая площадь которой составляет 42 квадратных метра, привлекает уютным, но в то же время современным интерьером. В квартире, расположенной в возведенном в 1953 году доме, благодаря выходящим во двор окнам сохраняется покой и тишина, пишет Postimees.

ФОТО: KV.EE

Несколько лет назад квартира была отремонтирована, но кое-где нуждается она все-таки в обновлении. Коммунальные расходы летом составляют 70 евро, а зимой - в районе 130 евро. К этим суммам нужно еще добавить плату за электричество.

ФОТО: KV.EE