В России нашли убийцу девятилетней Лизы Киселевой, которую считали пропавшей

Полиция Саратова обнаружила тело девятилетней девочки, которую около двух суток разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Тело девочки со следами насильственной смерти обнаружено в гаражах в Кировском районе города. Задержан подозреваемый в убийстве", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, задержанным оказался 35-летний Михаил Туватин, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. Он якобы уже сознался в содеянном, передает Newsru.

По непроверенным данным, Туватин рассказал следователям, что задушил девочку со злости - Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки Туватин спрятал в гаражах, в районе Сельзхозинститута в Саратове.

По информации Saratov24, у отдела полиции, куда был доставлен подозреваемый, сразу стали собираться жители города. Стихийный сбор людей произошел в четверг вечером и в гаражном массиве в Кировском районе города, где было найдено тело ребенка и куда привезли подозреваемого для проведения следственных мероприятий. Собравшиеся на стихийный митинг потребовали от полиции выдать им подозреваемого для расправы над ним. Но к месту оперативно были стянуты дополнительные силы. Правоохранители применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Жаждавшие расправы люди стали закидывать автомобиль камнями. Однако подозреваемого смогли вывести из гаражей в маске.

В городе усилен режим работы полиции. К отделу полиции Кировского района Саратова, где содержится подозреваемый, стянуты дополнительные силы из соседних отделов.

Некоторые местные жители в связи с оперативной поимкой преступника уже высказали сомнение, что задержанный, действительно, имеет к нему отношение, так как полиция первым делом объезжает всех ранее судимых по статьям за насильственные действия сексуального характера. 35-летнему Туватина срочно ищут хорошего адвоката, отмечая, что он имеет все шансы ни за что получить пожизненный срок по сфабрикованному делу, пишет Saratov24.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже распорядился отправить в Саратов группу криминалистов для расследования убийства девятилетней Лизы.