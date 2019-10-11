Таллиннский таксист, снимавший на камеру клиентов: шум поднимают те, кому есть что скрывать

«Я считаю, что шум поднимают только те, у кого есть что скрывать. Ведите себя прилично и не за что будет краснеть. Как вы не понимаете, для таксиста видеосъемка – единственный способ в случае конфликта доказать свою правоту!» - сказал таксист Postimees.

Он отметил, что когда два года назад начал работать еще в Taxify, он осмотрел автомобиль и уже тогда в машине и на двери была указывающая на видеосъемку наклейка. Вопросов и предупреждений не было. «Сейчас, после публикации статьи, вместо того, чтобы защитить своего водителя, руководство Bolt просто отошло в сторонку и выкинуло меня, - говорит таксист. – Сразу, как возникают какие-то проблемы, они прячутся в кусты, и водитель пытается сам выбраться из ситуации».

Обратившую внимание на съемку молодую пассажирку таксист упрекает в том, что она ему ничего не сказала. «Если клиенты просят не записывать – нет проблем, выключаю камеру», - отметил он.

Postimees писал в начале недели, что клиентка, воспользовавшаяся в понедельник услугами транспортной платформы Bolt, внезапно обнаружила, что в автомобиле была установлена камера, которая снимала происходящее в салоне машины.

«Во время поездки в такси я в какой-то момент заметила, что в машине установлен экран, на одной части которого отображалась картинка с видеорегистратора, а на второй — происходящее в салоне машины. Было неприятно видеть себя на экране камеры, в поле зрения которой попадал не только чужой человек в лице водителя, но и я», - пожаловалась ехавшая на работу молодая женщина.

Пресс-секретарь Bolt Карин Казе заверила Postimees, что предприятие не занимается съемкой пассажиров и не собирает подобного рода информацию.

«В то же время мы не запрещаем водителям вести съемку, если это делается без нарушения законов», - сказала Казе, а также добавила, что если водитель хочет снимать происходящее в салоне машины, он должен известить об этом клиента, чтобы не нарушить правила обработки личных данных.

«В связи со статьей мы выявили новую проблему, которой инспекция должна заниматься. Конечно, нельзя согласиться с тем, что людей снимают в такси без их согласия», - сказала пресс-секретарь Инспекции по защите данных Сигне Хейберг.