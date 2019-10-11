Видео: непобедимый чемпион мира попал в страшную аварию

Непобежденный чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полусреднем весе американец Эррол Спенс попал в страшную автомобильную аварию в Далласе, (штат Техас, передает Newsru.com.
29-летний спортсмен разбился на своем суперкаре Ferrari, не справившись с управлением на высокой скорости. В результате аварии автомобиль перевернулся несколько раз, при этом боксер вылетел через лобовое стекло, так как не пристегнулся ремнем безопасности.
Инцидент произошел около 3 часов ночи по местному времени. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его шансы на выживание со сдержанным оптимизмом, сообщает телеканал CBS. За несколько часов до трагедии Эррол выкладывал видео в инстаграм из ночного клуба.
На счету Спенса 26 побед (21 - нокаутом) в профессиональных боксерских поединках и ни одного поражения.
Boxer Errol Spence Jr involved in serious car accident in Dallas #ErrolSpence #boxing pic.twitter.com/3pHjsrjmME— The 220 Podcast (@The220Podcast) October 10, 2019