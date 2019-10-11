На иранском танкере в Красном море прогремел взрыв

Инцидент произошел в Красном море неподалеку от порта Джедда в Саудовской Аравии, по предварительным данным, никто из экипажа танкера не пострадал. Как сообщает Press TV со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию, на танкере произошли два взрыва с разницей в 20 минут: не исключено, что взрывы были вызваны двумя ракетными ударами. Взрывы произошли в 05:00 и 05:20 по местному времени (04.30 и 04.50 по таллиннскому).