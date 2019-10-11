Пт, 11.10.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 24 евро!

Берлин.

ФОТО: Michael Sohn / AP

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Дюссельдорф начиная с 26 евро

Туда-обратно из Риги в Северную Италию начиная с 34 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 149 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 372 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Малайзию начиная с 405 евро

Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 24 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 48 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 114 евро

Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная со 190 евро

 Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 308 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гонконг начиная с 326 евро

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