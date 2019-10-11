Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Берлин за 24 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Дюссельдорф начиная с 26 евро
Туда-обратно из Риги в Северную Италию начиная с 34 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Исландию начиная со 149 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Нью-Йорк начиная с 372 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Малайзию начиная с 405 евро
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 24 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 48 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 114 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная со 190 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лос-Анджелес начиная с 308 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Гонконг начиная с 326 евро