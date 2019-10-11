Юри Ратас отправится в Тартускую тюрьму

В пятницу, 11 октября премьер-министр Юри Ратас отправится с рабочим визитом в Тарту.
В программе визита запланировано посещение Эстонского генного фонда Тартуского университета, Тартуской тюрьмы и участие в конференции государственных чиновников высшего звена, передает rus.err.ee.
В Тартуской тюрьме премьер-министр встретится с ее руководством, канцлером Министерства юстиции Тынисом Сааром и вице-канцлером Прийтом Кама, которые представят обзор состояния тюрьмы, ее языковых и учебных программ и других мер, способствующих законопослушному возвращению заключенных в общество.
После визита в тюрьму Ратас посетит конференцию "При таком положении вещей даже можно быть счастливым" и Генный фонд, представители которого познакомят главу правительства со своей работой по сбору генных данных и их применением в персональной медицине.