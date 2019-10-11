На Пхукете стало тесно: концентрация туристов на острове превышает показатели Барселоны

Количество туристов на квадратную милю на Пхукете и Паттайе оказалось больше, чем в Барселоне и Париже. Об этом пишет Thailand News со ссылкой на исследование Columbus Direct.
Эксперты подсчитали число туристов на одну квадратную милю (2,6 кв. км) на самых популярных в мире туристических направлениях. Рекордсменом по этому показателю оказался тайский остров Пхукет,пишет Turizm. На одну квадратную милю на любимом у россиян курорте приходится 5069 туристов. Всего в год остров принимает более 9 миллионов гостей. Специалисты отметили, что туристов сюда привлекают красивые пляжи, живописные пейзажи, шумная атмосфера и наличие предложений под разный бюджет.
Другой исторически раскрученный и обросший мифами курорт Таиланда — Паттайя. Здесь на квадратную милю приходится почти вдвое меньше туристов — 2672 человек. Такой результат обеспечил городу третье место в составленном списке. Между тайскими курортами находится испанская Пальма-де-Майорка с показателем 2918 туристов на квадратную милю.
Далее в списке следуют Париж (1174 туриста), Барселона (605), Куала-Лумпур (367), Милан (344) и Осака (268). Замыкают десятку самых перегруженных туристами направлений Сингапур (127) и Нью-Йорк (119).
Интересно, что в турецкой Анталье число туристов на квадратную милю всего 47 человек, в Дубае — 27, а на Бали и того меньше — 10.
Аналитики Columbus Direct обратили внимание, что традиционные рейтинги численности гостей не в полной мере отражают загруженность направления. Так, самым посещаемым городом в мире является Бангкок, в котором ежегодно бывает более 20 млн иностранных гостей. Однако, если пересчитать этот показатель по плотности турпотока, то на квадратную милю тайской столицы придется 91 человек.