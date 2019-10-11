Пт, 11.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • На Пхукете стало тесно: концентрация туристов на острове превышает показатели Барселоны

На Пхукете стало тесно: концентрация туристов на острове превышает показатели Барселоны

Пхукет.

ФОТО: NICOLAS ASFOURI / AFP

Количество туристов на квадратную милю на Пхукете и Паттайе оказалось больше, чем в Барселоне и Париже. Об этом пишет Thailand News со ссылкой на исследование Columbus Direct.

Эксперты подсчитали число туристов на одну квадратную милю (2,6 кв. км) на самых популярных в мире туристических направлениях. Рекордсменом по этому показателю оказался тайский остров Пхукет,пишет Turizm. На одну квадратную милю на любимом у россиян курорте приходится 5069 туристов. Всего в год остров принимает более 9 миллионов гостей. Специалисты отметили, что туристов сюда привлекают красивые пляжи, живописные пейзажи, шумная атмосфера и наличие предложений под разный бюджет.

Другой исторически раскрученный и обросший мифами курорт Таиланда — Паттайя. Здесь на квадратную милю приходится почти вдвое меньше туристов — 2672 человек. Такой результат обеспечил городу третье место в составленном списке. Между тайскими курортами находится испанская Пальма-де-Майорка с показателем 2918 туристов на квадратную милю.

Далее в списке следуют Париж (1174 туриста), Барселона (605), Куала-Лумпур (367), Милан (344) и Осака (268). Замыкают десятку самых перегруженных туристами направлений Сингапур (127) и Нью-Йорк (119).

Интересно, что в турецкой Анталье число туристов на квадратную милю всего 47 человек, в Дубае — 27, а на Бали и того меньше — 10.

Аналитики Columbus Direct обратили внимание, что традиционные рейтинги численности гостей не в полной мере отражают загруженность направления. Так, самым посещаемым городом в мире является Бангкок, в котором ежегодно бывает более 20 млн иностранных гостей. Однако, если пересчитать этот показатель по плотности турпотока, то на квадратную милю тайской столицы придется 91 человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ