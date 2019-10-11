На Пхукете стало тесно: концентрация туристов на острове превышает показатели Барселоны

Эксперты подсчитали число туристов на одну квадратную милю (2,6 кв. км) на самых популярных в мире туристических направлениях. Рекордсменом по этому показателю оказался тайский остров Пхукет,пишет Turizm. На одну квадратную милю на любимом у россиян курорте приходится 5069 туристов. Всего в год остров принимает более 9 миллионов гостей. Специалисты отметили, что туристов сюда привлекают красивые пляжи, живописные пейзажи, шумная атмосфера и наличие предложений под разный бюджет.

Другой исторически раскрученный и обросший мифами курорт Таиланда — Паттайя. Здесь на квадратную милю приходится почти вдвое меньше туристов — 2672 человек. Такой результат обеспечил городу третье место в составленном списке. Между тайскими курортами находится испанская Пальма-де-Майорка с показателем 2918 туристов на квадратную милю.

Далее в списке следуют Париж (1174 туриста), Барселона (605), Куала-Лумпур (367), Милан (344) и Осака (268). Замыкают десятку самых перегруженных туристами направлений Сингапур (127) и Нью-Йорк (119).

Интересно, что в турецкой Анталье число туристов на квадратную милю всего 47 человек, в Дубае — 27, а на Бали и того меньше — 10.