В Эстонии зафиксирован рост безработицы

По данным Кассы страхования от безработицы, в сентябре было зарегистрировано 6204 новых безработных, за тот же период прошлого года был зарегистрирован 5691 новый безработный.

По состоянию на конец сентября уровень зарегистрированной безработицы был выше всего в Ида-Вирумаа (8,8 процента), Валгамаа (7,6 процента), Пылвамаа (5,9 процента) и Вырумаа (5,8 поцента).

Уровень зарегистрированной безработицы был ниже всего на Хийумаа (2,6 процента), в Йыгевамаа (3,5 процента), в Вильяндимаа и на Сааремаа (3,6 процента).

По состоянию на конец сентября безработных с пониженной работоспособностью было 9614 — около трети зарегистрированных безработных.

За месяц Касса страхования от безработицы представила 9031 вакансию, по состоянию на конец сентября вакансий было 5144.