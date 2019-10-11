Пт, 11.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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Еще один автомобиль сгорел дотла: спасатели обратились к водителям

Горящий автомобиль. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andrus Aaviste

Вчера утром спасателей вызвали в волость Тори, где открытым огнем полыхал автомобиль, сообщает Pärnu Postimees.

В 8.13 спасатели получили вызов в деревню Эаметса, где на улице Яанилилле горел автомобиль. Они тушили полыхающую машину четверть часа.

Люди при пожаре не пострадали, но 80 процентов автомобиля были уничтожены огнем.

Руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс напомнила владельцам машин, что каждый водитель обязан обеспечивать технически исправное состояние машины, держать автомобиль в чистоте и при необычных звуках или запахах выяснять причину.

«Безусловно, владелец машины должен знать, где в автомобиле находится огнетушитель и как им пользоваться», - уточнила Мооритс.

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