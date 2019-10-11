Еще один автомобиль сгорел дотла: спасатели обратились к водителям

В 8.13 спасатели получили вызов в деревню Эаметса, где на улице Яанилилле горел автомобиль. Они тушили полыхающую машину четверть часа.

Люди при пожаре не пострадали, но 80 процентов автомобиля были уничтожены огнем.

Руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс напомнила владельцам машин, что каждый водитель обязан обеспечивать технически исправное состояние машины, держать автомобиль в чистоте и при необычных звуках или запахах выяснять причину.