Boeing будет разрабатывать летающее такси совместно с Porsche

Компания Boeing сообщила о сотрудничестве с Porsche в разработке концептуального электрического летательного аппарата, способного перевозить людей в городских условиях, сообщает Reuters.
Компания Boeing конкурирует с Airbus SE и другими авиастроителями, рассчитывающими вывести на рынок небольшие самолеты вертикального взлета и посадки. В начале года она провела первый испытательный полет аппарата, способного вместить от двух до четырех пассажиров и пролететь до 80 км.
За год до этого компания Airbus успешно испытала свой прототип беспилотного пассажирского транспортного средства. Интересно, что партнером Airbus выступает Audi. Напомним, Audi принадлежит концерну Volkswagen, который также владеет и Porsche.