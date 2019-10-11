Boeing будет разрабатывать летающее такси совместно с Porsche

Компания Boeing конкурирует с Airbus SE и другими авиастроителями, рассчитывающими вывести на рынок небольшие самолеты вертикального взлета и посадки. В начале года она провела первый испытательный полет аппарата, способного вместить от двух до четырех пассажиров и пролететь до 80 км.