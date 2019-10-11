«Для тех, кто ценит роскошь»: выпущена банковская карта Mastercard из чистого золота
Королевский монетный двор (The Royal Mint) Великобритании выпустил первую банковскую (дебетовую) платежную карту из чистого золота для клиентов, которые ценят предметы роскоши, пишет Newsru.
Обладателем такой карты из 18-каратного золота, изготовленной совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial, может стать любой клиент банка, заплативший за нее 18,75 тысяч фунтов стерлингов (более 21 тысячи евро). А если понадобится индивидуальный дизайн, то стоимость возрастет.
Имя и подпись владельца будут выгравированы на карте. Так как ее обладатель автоматически является VIP-клиентом банка, по карте не взимаются комиссионные за операции по счету, а также обмен валюты. В пакете льгот - все стандартные бесплатные услуги, включая консьержа во время путешествий.
💳 Got a spare £18,000? 😂— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) October 11, 2019
Then you could get yourself a solid gold debit card!
Take a look at it with @VFritzNews ⬇️ pic.twitter.com/0MNByf1Lbr
Как заявил генеральный директор The Royal Mint Энн Джессопп, Royal Mint постоянно внедряет инновации и теперь выпускает по-настоящему золотую карту в связи с растущим спросом среди потребителей банковских продуктов на уникальные и роскошные платежные средства, пишет британская The Mirror.
Royal Mint has produced its first debit card – made from 18-carat solid goldhttps://t.co/uVpEAagccZ pic.twitter.com/RuVy3kOgUb— Daily Express (@Daily_Express) October 11, 2019