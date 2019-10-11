Пт, 11.10.2019
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  • «Для тех, кто ценит роскошь»: выпущена банковская карта Mastercard из чистого золота

«Для тех, кто ценит роскошь»: выпущена банковская карта Mastercard из чистого золота
Фото и видео!

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MasterCard и VISA. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / Reuters

Королевский монетный двор (The Royal Mint) Великобритании выпустил первую банковскую (дебетовую) платежную карту из чистого золота для клиентов, которые ценят предметы роскоши, пишет Newsru.

Обладателем такой карты из 18-каратного золота, изготовленной совместно с американской корпорацией Mastercard и технологической компанией Accomplish Financial, может стать любой клиент банка, заплативший за нее 18,75 тысяч фунтов стерлингов (более 21 тысячи евро). А если понадобится индивидуальный дизайн, то стоимость возрастет.

Имя и подпись владельца будут выгравированы на карте. Так как ее обладатель автоматически является VIP-клиентом банка, по карте не взимаются комиссионные за операции по счету, а также обмен валюты. В пакете льгот - все стандартные бесплатные услуги, включая консьержа во время путешествий.

Как заявил генеральный директор The Royal Mint Энн Джессопп, Royal Mint постоянно внедряет инновации и теперь выпускает по-настоящему золотую карту в связи с растущим спросом среди потребителей банковских продуктов на уникальные и роскошные платежные средства, пишет британская The Mirror.

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