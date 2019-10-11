В час пик по узким местам Таллинна: работники эстонской охранной фирмы будут ездить на электровелосипедах

По словам Кристо Конкса, руководителя патрульной службы предприятия, осуществленный этим летом пилотный проект по использованию электровелосипедов показал, что данный вид транспорта оправдывает себя в центре города в час пик и в узких местах.

«Электровелосипед позволяет быстрее добраться до объекта в ситуации, когда для автомобиля путь ограничен или его движение замедлено, например, при дорожных работах, киносъемках или пробках. По нашим наблюдениям, оптимальное расстояние реагирования для охранника на велосипеде — примерно два-три километра в пределах центра города», - прокомментировал Конкс.

Следующим летом охранная фирма USS Security добавит в свой транспортный парк электровелосипеды. ФОТО: USS

По словам Конкса, помимо скорости, для предприятия также важно уменьшить свой экологический след: «В нашем автопарке — более ста автомобилей, постоянно находящихся в эксплуатации, поэтому мы уже два года ищем более экологичные альтернативы. Сейчас работники предприятия ездят на гибридах, но со следующего года более короткие поездки мы будем делать на электровелосипедах. В будущем мы планируем перевести поездки в пределах города на электромобили, а для более дальних маршрутов использовать автомобили на CNG, сжатом газе».

В этом году был протестирован один электровелосипед, использовавшийся патрульными в качестве возможного дополнительного транспорта для выезда на объект. «В следующем году планируется использовать электровелосипеды в качестве основного транспортного средства для патрулей в центрах крупнейших населенных пунктов в час пик и на определенные расстояния. Кроме этого, мы планируем порекомендовать электровелосипеды также нашей сети реагирования с частичной занятостью по приложению USS Drive, в которую сегодня входят более 50 человек», — рассказал Конкс.

USS Security планирует взять на вооружение фэтбайки — гибридные велосипеды с электромотором 250 Вт, которые благодаря своим шинам не подведут и на сложной местности — к примеру, на пляжном песке или в лесу. Велосипед с электромотором передвигается в городе со скоростью 25 км/ч и с полным зарядом аккумулятора может проехать до 40 км. Проведенные испытания, по словам Конкса, доказали, что такой мощности вполне хватает для эксплуатации в течение дня, особенно учитывая, что велосипеды не планируется использовать за пределами центра города.