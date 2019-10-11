Супертайфун "Хагибис" внес хаос в проводящиеся в Японии спортивные соревнования

Отменены два матча: Новая Зеландия — Италия и Англия — Франция. Эти матчи были запланированы на 12 октября. При этом в этот же день состоится другой матч — Ирландия — Самоа. Эта игра не была перенесена, передает Спорт-Экспресс.

В отмененных встречах соперникам присуждены по два очка за ничью и зафиксирован счет 0:0. Встречи Новая Зеландия — Италия и Англия — Франция на расклад в группах не влияют: англичане, новозеландцы и французы уже вышли в плей-офф, а Италия отправилась домой.

Интереснее всего ситуация обстоит в группе где играют Ирландия, Самоа, Шотландия и Япония. Расклад в этой группе таков, что на выход из группы претендуют Ирландия, Япония и Шотландия, игра которой с Японией в последнем туре оказалась под угрозой отмены. Сейчас шотландцы отстают от Ирландии на одно очко и для выхода из группы Шотландии необходимо побеждать Японию. Однако если игра Шотландия - Япония будет отменена, то "Бравые сердца" получат в зачет только два очка за ничью, что шотландцев не устраивает категорически.

Также указано, что организаторы сделают все возможное, чтобы матчи, запланированные на 13 октября, состоялись.