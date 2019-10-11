С марта этого года решением Конституционного суда в Латвии нельзя взимать плату за выделение мест на кладбищах, принадлежащих самоуправлениям. У решения о предоставлении бесплатных мест оказались негативные последствия - во-первых, многие жители лишились возможности обустраивать семейные захоронения - даже за деньги, а во-вторых, Рига рискует превратиться в одно большое кладбище, пишет Русский TVNET.

Почему бесплатно не всегда означает хорошо, разъяснил исполняющий обязанности начальника Управления кладбищ Рижской думы Гинтс Зела.

Гинтс Зела ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Рождаемость падает, смертность - нет

- В последние годы фигурирует одно и то же число: на кладбищах Рижского городского самоуправления производятся около 7000 захоронений в год, все так и есть?

- Да, каждый год это количество не меняется, в прошлом году было около 6000, но в целом статистика захоронений так и держится около 7000 в год.

Это довольно константное число - если рождаемость падает, то смертность держится на том уровне, как и раньше.

- Насколько востребованы новые места для захоронений? В процентном соотношении чаще необходимо новое место для захоронения или у людей есть заранее купленные, зарезервированные, семейные места?

- Приблизительно 1/4 - это новые места и 3/4 - это места, которые у людей уже есть.

- В марте Конституционный суд постановил, что нельзя взимать плату за выделение мест на кладбищах, принадлежащих самоуправлениям. Прозвучала критика, что многие жители теперь лишились возможности обустраивать семейные захоронения - даже за деньги. Это так?

- Да, за места мы больше плату не берем. В Риге двухместные захоронения еще предоставляются, если это обусловлено нуждой - например, приходит старый человек похоронить своего супруга и видно, что ситуация такая скоро снова станет актуальной, тогда, конечно, мы даем двухместное захоронение. Но если острой необходимости нет, то только одноместное.

- Получается, фамильное место захоронения теперь создать невозможно? У кого не было, уже и не будет?

- Так, как раньше можно было купить сразу четыре места, такого больше нет. В таком понимании семейного кладбища на четыре места уже не создать. Только если получить два места и спустя 20 лет можно на этих местах делать новые захоронения - тогда в определенном смысле это четыре места, семейное кладбище.

Но та культура, которая существовала со времен первой республики, она пропадет: тогда можно было купить родовую могилу, большой участок, на котором хоронили весь род, и оттуда брал свое начало Kapu svētki (День поминовения усопших на кладбище - прим.ред.) - для такого у нас я больше не вижу возможности.

Трехместное захоронение уже никто не получит однозначно, но и с двухместными - это все тоже пока.

Болдерайское кладбище - одно из двух открытых кладбищ в Риге - не так далеко от того момента, когда оно будет заполнено, и там уже не будет возможности давать новые места. Особенно, если сбудутся прогнозы и уменьшится кремация.

Мест на кладбищах хватит на всех?

- Когда, согласно прогнозам, на Болдерайском кладбище закончатся новые места?

- Мы можем судить по предыдущей динамике - сектора, которые еще четыре года назад были пустыми, на данный момент уже заполнены.

Я думаю, что восемь лет еще будет возможность давать новые места, а потом будем решать, но развить это кладбище в какую-либо сторону особо возможности нет.

Если только в сторону Булльупе, но там настолько высоко грунтовые воды, что это нерационально - делать там захоронения будет очень сложно.

Я думаю, что Болдерайское кладбище станет частично закрытым кладбищем, то есть будут производиться захоронения только на зарезервированных ранее местах, поверх - для тех, у кого уже есть там семейное место.

- Как обстоят дела на втором открытом кладбище Риги в Яунциемсе?

В Яунциемсе территории побольше, ее хватит на лет 20. Но все же Яунциемс - это далеко для многих. Для молодых людей это не проблема, но для людей постарше - это сложно, тем более это большое кладбище, там без машины не добраться даже до места могилы.

Кремация как единственный выход не превратить Ригу в одно большое кладбище

- Как решать проблему с прогнозируемой нехваткой мест для захоронений в Риге?

- Конечно, все говорит о том, что необходимо развивать кремацию. Во всем мире только таким способом решались эти проблемы. Все-таки необходимо мотивировать людей более рационально использовать те территории, которые уже есть, а не развивать кладбища во все стороны, чтобы наши праправнуки жили в городе, где нет Бикерниекского леса, потому что там везде кладбища.

- Насколько популярна кремация в Латвии?

- До сих пор каждый год число кремаций росло. Латвия занимает место между Эстонией и Литвой - если в Таллинне 50% захоронений - это кремация, то у нас начиналось с 15%, доросло до 25%, но конкретно в этом году все может снова пойти на спад, и это тоже следствие постановления Конституционного суда о том, что нельзя взимать плату за выделение мест на кладбищах.

Раньше за семейное кладбище на четыре места человек платил около 1000 евро, поэтому многие были заинтересованы использовать кремацию и на одном месте делать много захоронений.

Теперь это место предоставляется бесплатно и, конечно, выбирать кремацию нет стимула. Для урны отдельное место не дают - если есть одно семейное место - этого достаточно для того, чтобы захоронить до 30 урн.

Таким образом из-за решения суда число кремаций может уменьшиться. Если человеку необходимо потратить около 300 евро на кремацию, а место дается бесплатно - конечно, любой здравомыслящий человек понимает, что лучше брать бесплатно.

- Как же стимулировать интерес к кремации?

- Интерес, конечно, есть. Поколение меняется, люди начинают больше думать об окружающей среде.

В конце концов кремация - это единственный способ, чтобы Рига не стала кладбищем, потому что если все время будут делаться новые захоронения, то придется где-то в Бабите закупать леса и на их месте делать кладбища.

Разумнее же перейти на более рациональный вид захоронений.

- Насколько сейчас заполнен Рижский колумбарий?

- Более половины из 288 ниш захоронения в Рижском колумбарии заняты. Заполняются они медленно, очереди на ниши нет.

Колумбарий на Лесном кладбище ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Есть планы на следующий год - пока на уровне идей и замыслов - строить новый колумбарий, например, по ту стороны Даугавы, где Пардаугава - в той части Риги, потому что люди хотят его поближе к месту жительства.

И есть затея сделать колумбарий в виде парка - не совсем парка, но идейно так, чтобы это был красивый сектор.

Это затея для тех, кто не хочет 3-4 раза в год приходить и убирать за могилкой, чтобы для них была возможность - приобрести место для урны, там всегда убрано, всегда красиво. Сейчас много людей, кто живет и работает за рубежом и только приезжает сюда - для них это как раз будет интересно. Будет группа людей, которая выберет такой путь.

На данный момент ниша, в которую можно поставить четыре урны, стоит 720 евро - это одноразовый платеж раз и навсегда. Заключается договор на 20 лет, если спустя 20 лет есть родственник, который все еще приходит туда, он договор перезаключает и не платит ничего. Если договор не перезаключается, то ниша отдается.

За колумбарием полностью следит самоуправление, взимая единоразовую плату за нишу.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

- Какие еще актуальные задачи стоят перед управлением кладбищ в Риге?

- Как уже прозвучало, в первую очередь попытаться спроектировать участок для нового колумбария - возможно, в Пардаугаве, возможно, и на Лесном кладбище.

Здесь с советских времен, как и на других кладбищах, есть места, в которых закапывался строительный мусор - для захоронений эта территория не подходит, но место есть - на таком участке можно строить колумбарий. Первый тоже был построен на таком непригодном для захоронений участке. Такие участки есть, и мы задумываемся, что на следующий год можно их более рационально использовать.

Также есть в разработке и платные услуги. Мое мнение - бюджет управления должен пополняться и от людей, которые используют кладбища.

Неправильно брать деньги со всех рижан через налог, в том числе с тех молодых людей, которые не имеют к кладбищам пока никакого отношения. Скорее должны платить те, кто приходят, чистят могилы, выкидывают мусор, это все расходы для управления кладбищ, поэтому логично, что за это платят те, кто этими услугами пользуется, а не все. Поэтому хотим решать этот вопрос.

Также мне бы хотелось, чтобы ритуальные фирмы проходили лицензирование, а не как сейчас - три парня объединились, и теперь они компания по ритуальным услугам.

Из-за того, что это никак не контролируется, есть много маленьких фирм, которые не могут предоставлять качественные услуги - например, даже донести гроб не могут, могут уронить, не знают, как правильно опустить гроб в могилу и так далее. Такие вещи необходимо контролировать со стороны государства или самоуправления.

- В заключении о двух скандалах, описанных в СМИ. Чем кончилась история с местами для захоронения для Вайры Вике-Фрейберги, которые она "приобрела при помощи посредников" на частично закрытом Первом лесном кладбище в Риге?

- Этот вопрос был рассмотрен, уголовное дело прекратили, в Думе рассмотрели ситуацию. До конца не знаю, какое точно было решение.

Мое личное мнение: президент государства достоин получить от государства место захоронения. То, что до сих пор нет такого закона, - вина Госканцелярии.

Я считаю, что президент может остаться без секретаря или без шофера до конца своей жизни, но без места захоронения - это не совсем правильно, что государство его не обеспечивает.

По факту, договор заключен, места у Вайры Вике-Фрейберги есть. Нет решения, по которому места должны быть, аннулированы.

Но, не дай бог, если вдруг такой вопрос как захоронение президента станет вдруг актуальным - я не знаю, как самоуправление будет это решать. У некоторых экс-президентов уже есть семейные места и вопросов нет, а у кого нет - вот это будет ситуация, при которой через Государственную канцелярию надо будет решать, чтобы Сейм срочно принимал решение, на основании которого захоронить на Лесном кладбище.

- И о втором скандале, когда передача "Запрещенный прием" в ходе эксперимента продемонстрировала возможности получить могилу на частично закрытых кладбищах в Риге. Удалось ли закрыть эту лазейку?

- Четно говоря, я не представляю, насколько должен быть заинтересован человек, чтобы довериться какому-то чужаку, ждать того момента, когда кто-то из близких умрет, договариваться, чтобы чужой человек его захоронил на своем месте, а потом перезаключать договор... Эта схема очень сложная.

Чтобы ее совсем избежать, мы должны сказать, что никто не может захоронить того, кто не является прямым родственником - ну опять же включаться правозащитники с обвинениями, что необходимо разрешать хоронить и гражданских супругов, и так далее. Поэтому совсем закрыть мы это не можем, но в любом случае - это скорее был громкий заголовок, но по факту - это очень сложно, и смотрящие по кладбищам все-таки очень следят за тем, чтобы не было таких "чужих" захоронений.