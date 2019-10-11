Зеленский: Порошенко ответит за все

"Господин Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, и я даже не хочу на это влиять. С этим будут разбираться правоохранительные органы", - сказал он в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

Что касается международных отношений, то, как считает, Зеленский, "усталость многих стран от Украины сформирована полностью командой Порошенко".

По убеждению президента, Порошенко продолжает считать себя главой страны - это большая психологическая травма.

Зеленский сообщил, что пятый президент Украины неоднократно хотел с ним встретиться. "Я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что я хочу быть в диалоге (...) а я слышу только одно, что он обвиняет нас, меня за все, что происходит в мире, ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский.

Он подытожил: "Я не буду его ни в чем обвинять, я принял Украину со всем тем, что было".

В свою очередь пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Зеленский в ходе пресс-марафона много внимания уделил его персоне.

"Достаточно необычный формат. Я думаю, что мало кто имел возможность посмотреть от начала до конца. Я имел возможность посмотреть несколько минут. Могу сказать одно: много внимания уделено предшественникам - почти треть времени. И наиболее упоминаемая фамилия (Порошенко) при пресс-конференции. Это мне очень напоминает притчу о трех конвертах. Когда приходит новый руководитель, ему вручают три конверта: на первом написано - "вали все на предшественников", на втором написано - "бери ответственность на себя", о третьем я сознательно говорить не буду ", - цитирует Порошенко телеканал "Прямой".

Он добавил, что почти полгода прошло с момента выборов, и это достаточно для того, чтобы отчитаться Зеленскому перед обществом о том, что сделано, какие из предвыборных обещаний выполнены.

"И конечно, что обещание, что пришел конец эпохи бедности, и у нас учителя будут получать по 4000 долларов - мы это не увидели в бюджете даже на следующий год. Обещание о том, что решительно будут снижены тарифы - вместо этого мы почему-то пришли к закупке электроэнергии из Российской Федерации. Неужели ради этого - для уничтожения энергетической независимости нашего государства - делались все эти обещания?", - задался вопросом Порошенко.