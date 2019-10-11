Абий Ахмед Али. ФОТО: TIKSA NEGERI / REUTERS

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2019 год объявлен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Он возглавляет страну с апреля 2018 годa и награжден «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей».

С 1901 года Нобелевские премии мира вручались 99 раз. Девятнадцать раз комитет не находил достойных премии деятелей, которые бы, как говорится в завещании Нобеля, «сделали больше других для братства между народами, для уничтожения или сокращения армий и для поддержания мирных форумов».

Право выбирать обладателя премии мира отдал не шведскому, а именно норвежскому комитету сам Альфред Нобель в своем завещании. Мотивы свои промышленник-филантроп не объяснил. По одной из версий, он сделал это потому, что парламент Норвегии (который избирает состав нобелевского комитета) был первым парламентом в мире, проголосовавшим в поддержку движения за мир.

Выбор норвежского комитета подвергается критике практически каждый год; особенно, когда лауреатом премии избирался лидер или видный политик страны, которая была вовлечена в тяжелый вооруженный конфликт. Даже после мирного урегулирования за каждым видным политиком остается шлейф прошлого, которое кто-то не может им простить.

Это случилось и с палестинским лидером Ясиром Арафатом, и госсекретарем США Генри Киссинджером, и с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, которого на постсоветском пространстве чаще обвиняют в развале империи, чем благодарят за предоставленную Восточной Европе возможность мирно покинуть социалистический лагерь.

Президента США Барака Обаму, который получил Нобелевскую премию в первый же год своего первого срока, наоборот, упрекали в том, что он еще ничего не успел сделать на своем посту, чтобы заслужить высшую премию на планете.

Впоследствии секретарь Норвежского нобелевского комитета Гейр Лундестад, который также голосовал за Обаму, в своей книге назвал его награждение ошибкой.

Бывшего секретаря тут же обвинили в нарушении кодекса Нобелевского фонда, требующего хранить молчание о номинантах и о процессе отбора кандидатов на протяжении 50 лет.

Нобелевская премия «за всё хорошее»

Вероятно, частично из-за этого во втором десятилетии XXI-го века Нобелевской премии мира чаще удостаивались либо активисты и правозащитники, не облеченные политической властью, либо крупные организации, которые изначально создавались для миротворческой и гуманитарной деятельности.