Хельме: для борьбы с отмыванием денег страны ЕС должны действовать гибко

«К борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма следует относиться крайне серьезно, поскольку это очень глубоко затрагивает чувство справедливости общества», - сказал Хельме на прошедшем в четверг в Люксембурге заседании совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС.

Министр сказал, что эта категория преступлений обладает повышенной способностью к адаптации и способна обходить правила. «Важно эффективно применять действующие правила и в ходе дальнейшей унификации правил ЕС оставить за странами-членами гибкость действий, чтобы они могли быстро принимать меры в соответствии со спецификой ситуации», - подчеркнул Хельме.

Он добавил, что сотрудничество между странами ЕС следует вывести на новый уровень, чтобы сообща эффективнее бороться с отмыванием денег на международном уровне.

В четверг министры финансов выслушали также доклад Европейской счетной палаты о выполнении общего бюджета ЕС на 2018 год и отчет высокоуровневой экспертной группы о повышении эффективности европейского сотрудничества и помощи в сфере развития.

В среду еврогруппа согласовала принципы управления и финансирования бюджетного инструмента поддержки экономического сближения и конкурентоспособности еврозоны.

Министрам финансов также дали обзор проверки по итогам программы в Португалии. Состояние экономики Португалии улучшается, риск, что Португалия не справится со своими долговыми обязательствами, является низким.