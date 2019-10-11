МВД: дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство

Детям граждан третьих стран необходимо обеспечить место в детском саду или школе независимо от их родного языка, национальности, основания, на котором они пребывают в Эстонии, или наличия регистрации места жительства в регистре народонаселения, считает МВД.
Канцлера Министерства внутренних дел Лаури Лугна в направленном в ответ на соответствующий запрос главы таллиннского Департамента образования Андреса Паюла письме разъяснил, что иностранцы могут законно находиться в Эстонии не только по виду на жительство, но и по визе, которая может быть выдана на срок до двух лет, передает rus.err.ee.
Канцлер МВД признает, что отсутствие у иностранцев прописки создает проблемы, в связи с чем министерство разработало поправки в законодательство, которые дадут им возможность регистрироваться в регистре народонаселения. Впрочем, в силу эти поправки должны вступить лишь в 2022 году.
"С другой стороны, мы считаем, что при регулировании доступа детей к образованию имеют общеприменительный и универсальный характер статья 28 Конвенции о правах ребенка, статьи 12 и 37 Конституции Эстонии, а также п. 6 ч. 1 статьи 2 Закона о равном обращении, исходя из которых ребенок должен получить образование согласно своим способностям и потребностям независимо от родного языка, национальности, основания для пребывания в Эстонии или наличия регистрации места жительства", - подтвердил Лугна.