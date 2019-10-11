МВД: дети иммигрантов имеют право на образование в Эстонии даже без вида на жительство

Канцлера Министерства внутренних дел Лаури Лугна в направленном в ответ на соответствующий запрос главы таллиннского Департамента образования Андреса Паюла письме разъяснил, что иностранцы могут законно находиться в Эстонии не только по виду на жительство, но и по визе, которая может быть выдана на срок до двух лет, передает rus.err.ee.

Канцлер МВД признает, что отсутствие у иностранцев прописки создает проблемы, в связи с чем министерство разработало поправки в законодательство, которые дадут им возможность регистрироваться в регистре народонаселения. Впрочем, в силу эти поправки должны вступить лишь в 2022 году.