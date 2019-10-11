Бo ожидает битвы с Фуркадом в предстоящем сезоне

"Что касается подготовки, то все так же хорошо, как и в прошлом году, — цитирует Бo Ski-Nordique. - В сентябре я приболел. но ничего серьезного. Не знаю, смогу ли к зиме выйти на пик, как в прошлом сезоне. Будет тяжело повторить успех.

Думаю, что Фуркад готов к битве, учитывая его настрой и физические показатели летом. После не особо удачного сезона он хочет доказать, что может победить меня. Зрителям это будет интересно, но не для кого-то из нас, ведь мы оба ненавидим проигрывать. Надеюсь, это будет отличная битва.