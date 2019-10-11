Пособие с подвохом: смена работы может дорого обойтись родителю

Жители Эстонии уже свыклись с новой системой расчета родительского пособия, но многие не знают, что если родитель в 12-месячный период до зачатия ребенка покинет место работы, где зарплату выплачивают в конце месяца, и перейдет на работу, где зарплату перечисляют в начале месяца, один месяц просто не будет засчитан и сама сумма родительского пособия будет меньше, сообщает портал Geenius.