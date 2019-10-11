Пособие с подвохом: смена работы может дорого обойтись родителю

В Эстонии при расчете суммы родительского пособия учитывается зарплата родителя за 12 месяцев, предшествующих зачатию ребенка. Родителей, которые в этот период успели сменить место работы, размер пособия может неприятно удивить.
Жители Эстонии уже свыклись с новой системой расчета родительского пособия, но многие не знают, что если родитель в 12-месячный период до зачатия ребенка покинет место работы, где зарплату выплачивают в конце месяца, и перейдет на работу, где зарплату перечисляют в начале месяца, один месяц просто не будет засчитан и сама сумма родительского пособия будет меньше, сообщает портал Geenius.
По словам канцлера юстиции Юлле Мадизе, в соответствии с Конституцией выплата родительского пособия не является обязанностью государства, а добровольно введенная льгота: «Это означает, что Рийгикогу имеет широкие полномочия при определении условий выплаты родительского пособия».
Канцлер права также добавила, что при расчете размера пособия за основу берут поступивший социальный налог, на основании которого данные в инфосистему заносит Налогово-таможенный департамент, поэтому Департамент социального страхования сам не должен ни собирать дополнительные данные, ни проверять их.