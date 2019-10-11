На матче Эстония - Германия может быть установлен рекорд посещаемости

Предыдущий рекорд национальной сборной на "А Ле Кок Арене" равен 11 006 зрителей и был установлен в сентябре этого года во время отборочного матча Эстония - Нидерланды. Однако в 1938 году аудиторию, примерно равную 12 500 человек, собрал матч Эстония - Латвия, но результат 80-летней давности не учитывается в официальной статистике посещаемости, так как в то время невозможно было отследить правильность учета болельщиков.