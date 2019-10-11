Пт, 11.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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На матче Эстония - Германия может быть установлен рекорд посещаемости

Сборная Эстонии по футболу

ФОТО: Raul Mee

Как передает официальная страница Эстонского футбольного союза, на последний домашний матч отборочного турнира Евро-2020 прибудут до 12500 болельщиков.

Предыдущий рекорд национальной сборной на "А Ле Кок Арене" равен 11 006 зрителей и был установлен в сентябре этого года  во время отборочного матча Эстония - Нидерланды. Однако в 1938 году аудиторию, примерно равную 12 500 человек, собрал матч Эстония - Латвия, но результат 80-летней давности не учитывается в официальной статистике посещаемости, так как в то время невозможно было отследить правильность учета болельщиков.

Как сообщалось ранее, все билеты на матч Эстония - Германия проданы, а это значит, что может пасть также и общий рекорд посещаемости,установленный в 2018 году на матче Суперкубка УЕФА между "Реалом" и "Атлетико". За этим матчем наблюдало 12 424 человека.

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