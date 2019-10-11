Вы несуеверны? В Риге ищут желающих примерить проклятую маску

Уникальный головной убор был приобретен основателем музея, этнографом и лингвистом Кириллом Бабаевым, изучавшим и принимавшим участие в ритуалах догонов - одного из самых малоизученных племенных образований, живущих на территории африканского государства Мали.

Он представляет собой ритуальную маску воина, в которую по легенде вселился дух маленькой девочки. Надевшим эту маску по легенде грозит безумие или смерть.

Известно, что в Риге до сих никто не решался примерить маску догонов, которая находится в экспозиции музея "Мир шляпы" (Виландес, 7) со дня его основания, то есть около пяти лет.

Также тому, кто отважится надеть экстравагантный головной убор, придется подписать документ, что он предупрежден о сопутствующей фольклорной информации и не будет иметь претензий к музею в случае последующего изменения психического и физического здоровья. Желающий надеть маску догонов также обязуется разместить свою фотографию в маске в социальных сетях.

Тот, кто примет этот вызов до 31 октября, получит бесплатную экскурсию по музею для себя и своих друзей, также среди надевших проклятую маску будут разыграны несколько походов в увлекательный квест-рум Lock Action.

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