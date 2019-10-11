Главное психотропное оружие Эстонии

В общем, утвердили на заседании комиссии кандидатуру Рейтельманна. Теперь он будет представлять народ Эстонии в этой организации.

Если высказывания мешают карьере…

Некий медиаканал пожелал услышать комментарии по поводу решения комиссии лично из уст виновника торжества, и его сотрудник сунулся к Урмасу Рейтельманну за таковым комментарием. Ну, и выслушал всё, что реабилитированный политик думает и про конкретную персону, и про ее работодателей, и про все эстонские СМИ чохом.

Было бы большой ошибкой считать, что именно этот канал и его журналист получили из уст Рейтельманна столь нелестную оценку своих личностных и профессиональных качеств только потому, что вышеозначенный персонаж испытывает именно к данному изданию и персонально работнику пера и клавиатуры такую личную неприязнь, что кушать не может. Просто именно этим ребятам не повезло сунуться к господину Рейтельману первыми.

А вообще-то ни к какой бабке не надо ходить, чтобы быть абсолютно уверенным: любой журналист из любого издания точно так же огрёб бы по полной, вздумай он получить комментарий от человека, который только что получил абсолютную индульгенцию за прежние грехи и отныне может делать и говорить всё так, как он делал и говорил до сих пор. Избежать такого можно было, лишь кинувшись к Рейтельманну с горячими поздравлениями и пожеланиями долгих лет счастливой жизни на благо эстонского народа.

Им, конечно, уже давно не привыкать утираться от плевков со стороны младших (?) партнеров, но до каких же пор они еще способны терпеть?

В общем-то, ничего неожиданного на самом деле не произошло. Обладающие чудовищной пробивной силой лидеры EKRE навязали государству одиозную представительскую фигуру в международной организации, которая призвана обеспечивать защиту европейских ценностей, таких, как принципы демократии и прав человека, на континенте.

Понятно же, что необходимо любой ценой перманентно вызывать раздражение у всех, кто так или иначе выступает за диалог с Россией, в первую очередь – у самой России. Поскольку ее представители, конечно же, не преминут высказать своё «фе» по кандидатуре критика «паразитирующих тибл». И – вот вам, пожалуйста: разве можно вести диалог с теми, кто не признаёт право любого государства отправлять в ПАСЕ тех людей, которых считает нужным?!

Недавно я прочитал такой заголовок: «Скандальные высказывания Урмаса Рейтельманна о русскоязычных мешают его карьере». И тут же вспомнилось высказывание столичного мэра о малом и среднем бизнесе: «Если этот бизнес выстраивается на том, чтобы продавать алкоголь в 7 утра, пусть он будет подкошен!» То же можно сказать и о карьере Рейтельманна.

Так кому долго жить-то?!

В конце концов, черт с ними – с партией EKRE и её личными тараканами. А вот как теперь будут вести себя «старшие братья и сестры» по коалиции? Им, конечно, уже давно не привыкать утираться от плевков со стороны младших (?) партнеров, но до каких же пор они еще способны терпеть?

Уверен, скором мы снова услышим старую песню о главном. Дескать, зато с национал-консерваторами мы сообща сохраним русскоязычное образование…

Мне эти песни напоминают гениальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», в котором есть такая сцена. В кадре двое пожилых немцев, почтенная супружеская пара. Вокруг диванчики, кресла с кружевными салфетками в изголовьях – чтобы не пачкалась обивка. Ведущий задает вопрос: а как они, жившие тогда немцы, относились к действиям нацистов? Старики отвечают: «Да, Гитлер не всегда поступал хорошо. Но ведь он дал немцам работу!..».

Да, конечно. В том числе – и в котельных крематориев…

Читая еще в начале лета один такой текст, оправдывающий соглашательскую позицию центристов при формировании коалиции, я, помню, споткнулся на фразе, которой этот материал заканчивался: «Надо, господа, дело делать!». Дескать, критиковать всегда легче, а вы попробуйте сами что-то путное сделать.

Однако полемический задор в данном случае сыграл с автором злую шутку. Потому фразу, которая венчала статью, произносит в чеховской пьесе «Дядя Ваня» отставной профессор Серебряков, по мысли автора – трутень и нахлебник.