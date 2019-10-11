Крутите педали: в Амстердаме сделают все, чтобы автомобили исчезли с улиц города

В столице Нидерландов в течение ближайших 20 лет планируют резко сократить количество автомобилей и расчистить городское пространство для пешеходов, велосипедистов и пользователей общественного транспорта, сообщает Lonely Planet.
Власти Амстердама разработали специальные меры, которые помогут сделать город еще более удобным для пешеходов и велосипедистов. По мнению чиновников, общественное пространство используется сейчас недостаточно оптимально. Крупномасштабный план, включающий почти 30 пунктов, задумано полностью осуществить до 2040 года.
В числе мер: запуск с 2021 года ночного метро по выходным дням, бесплатный общественный транспорт для детей до 12 лет по выходным и в послеобеденное время по средам, скоростные автобусные полосы, дополнительные велосипедные дорожки, модернизация дорожной сети для велосипедистов, прокат велосипедов на станциях метро и, возможно, бесплатный или более дешевый общественный транспорт в час пик. Чтобы еще больше убедить водителей оставлять машину в гараже, по крайней мере на 10 центральных улицах появятся зоны, свободные от автомобильного движения. Город также планирует уменьшить количество выдаваемых разрешений на парковку.
Амстердам просто создан для велосипедистов. Двухколесный транспорт здесь является самым популярным способом передвижения. Около двух третей всех городских поездок совершаются в голландской столице именно на велосипеде. И только 19% жителей Амстердама ежедневно пользуются автомобилем. Почти треть людей делают это лишь раз в неделю.