Крутите педали: в Амстердаме сделают все, чтобы автомобили исчезли с улиц города

Власти Амстердама разработали специальные меры, которые помогут сделать город еще более удобным для пешеходов и велосипедистов. По мнению чиновников, общественное пространство используется сейчас недостаточно оптимально. Крупномасштабный план, включающий почти 30 пунктов, задумано полностью осуществить до 2040 года.

В числе мер: запуск с 2021 года ночного метро по выходным дням, бесплатный общественный транспорт для детей до 12 лет по выходным и в послеобеденное время по средам, скоростные автобусные полосы, дополнительные велосипедные дорожки, модернизация дорожной сети для велосипедистов, прокат велосипедов на станциях метро и, возможно, бесплатный или более дешевый общественный транспорт в час пик. Чтобы еще больше убедить водителей оставлять машину в гараже, по крайней мере на 10 центральных улицах появятся зоны, свободные от автомобильного движения. Город также планирует уменьшить количество выдаваемых разрешений на парковку.