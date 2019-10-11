Лобзик вместо кисти: нарвский учитель труда выпиливает из фанеры портреты артистов, писателей и музыкантов

Знакомые всем образы на неожиданном материале

Алексей Арефьев рассказал, что на выставке представлены портреты, которые он делал последние пару лет. Но первые “пробы лобзика”, рассказывает он, начались значительно раньше:

“Мой друг поехал в Питер на юбилей своего друга - артиста, который играл Жору в “Убойной силе” (актер Евгений Ганелин - прим. ред.). В общем, сделал его портрет ему в подарок. Еще раньше другу тоже на юбилей, лет, наверное, десять назад сделал дружеский шарж, также из фанеры. Еще мы с детьми делали проект - дарили портреты каждому учителю. Кто-то по-тихому фотографировал, кто-то другим способом фотографии добывал. Я их обработал на компьютере, и ребята выпиливали. В результате девятый класс сделал такую выпускную работу, портреты подарили учителям”.

В Усть-Нарве, в Белом зале на ул. Кеск, 3 можно увидеть работы, которые Алексей Арефьев делал уже сам, без учеников и по более тонкой технологии:

“Там те люди, которые когда-либо произвели на меня впечатление. Причем, сильное впечатление. Писатели, музыканты, певцы, артисты. Там далеко не все - жизнь-то длинная. В определенные периоды времени нравится то одно, то другое. Но, как нравился мне Пикуль, так до сих пор нравится. Как нравился мне градский, так до сих пор нравится”.

Создание фанерного портрета начинается с фотографии. Причем, найти подходящую фотографию - в хорошем разрешении и без зерна - удается не сразу. На компьютере Алексей Арефьев превращает фото в черно белое. Затем переносит изображение на фанеру и теневые участки изображения вручную выпиливает лобзиком. Но больше всего времени уходит не на осторожное выпиливание, а на само создание рисунка, который был бы узнаваем с первого взгляда.

“Не всё получается сразу. Например, Краско я делал три раза, пока он мне понравился. Высоцкого два раза делал. Митяева - два раза делал. Магомаева - два раза делал. У меня есть, скажем так, эксперты, которым я показываю работы. Например, делал портрет друга и спросил у внучки - кто это? “Это дядя Саша” - ответила она. Внучке три года, она врать не будет”.

Тяжелее всего работать с женскими портретами, признается художник. Их на выставке всего несколько - Фаины Раневской, Жанны Агузаровой, Ирины Понаровской.

“Понаровская видела свой портрет. Я ей показывал, она сказала, что очень похоже”, - улыбается Алексей Арефьев.

Современные инструменты и старинные материалы

Для работы художник использует сверла диаметром меньше миллиметра и самые тонкие пилки для лобзика, которые появились в продаже не так давно. А вот фанеру, наоборот, приходится использовать старую.

“Бывает, что-то кусочек отломился, и приходится всё переделывать заново. Многое зависит от качества фанеры”.