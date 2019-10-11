Пт, 11.10.2019
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Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

Алексей Леонов.

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», - сказал собеседник «Интерфаксу».

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос, в последние годы он тяжело болел.

В свою очередь телеканал «Россия 24» также сообщил о смерти Леонова.

Алексей Леонов - легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

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