Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», - сказал собеседник «Интерфаксу».

Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос, в последние годы он тяжело болел.

В свою очередь телеканал «Россия 24» также сообщил о смерти Леонова.

Алексей Леонов - легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.