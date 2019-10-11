Умер легендарный космонавт Алексей Леонов

Первый в истории космонавт, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, скончался на 86-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Алексей Архипович, к сожалению, скончался», - сказал собеседник «Интерфаксу».
Леонов был одиннадцатым советским космонавтом и первым человеком, вышедший в открытый космос, в последние годы он тяжело болел.
В свою очередь телеканал «Россия 24» также сообщил о смерти Леонова.
Алексей Леонов - легендарный летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.
В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.