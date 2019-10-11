Вс, 13.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

На Штромке проходит большая осенняя ярмарка

Ярмарка в деревне Мядепеа. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Ain Liiva / AS Postimees Grupp

В воскресенье, 13 октября, районная управа Пыхья-Таллинна приглашает всех на Штромку, где вновь проходит большая осенняя ярмарка. «Это последнее массовое мероприятие под открытым небом в этом году, так что не упустите возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

На ярмарку зарегистрировались более 70 торговцев. Кроме эстонской продукции представлены также товары из Латвии и Литвы. В продаже сельскохозяйственная продукция в большом ассортименте - картофель, мед, лук, чеснок, грибы, клюква, рыба.

На ярмарке продается одежда и обувь, также здесь можно основательно подготовиться к предстоящему сезону подарков. Как всегда, посетителей ярмарки угощают вкусной едой, а для детей работают различные аттракционы.

Ярмарка открылась в 10:00 и продлится до 16:00.

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