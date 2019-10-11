Завтра на Штромке пройдет большая осенняя ярмарка

В воскресенье, 13 октября, районная управа Пыхья-Таллинна приглашает всех на Штромку, где вновь пройдет большая осенняя ярмарка. «Это последнее массовое мероприятие под открытым небом в этом году, так что не упустите возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.