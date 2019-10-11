Завтра на Штромке пройдет большая осенняя ярмарка

В воскресенье, 13 октября, районная управа Пыхья-Таллинна приглашает всех на Штромку, где вновь пройдет большая осенняя ярмарка. «Это последнее массовое мероприятие под открытым небом в этом году, так что не упустите возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
На ярмарке зарегистрировались более 70 торговцев. Кроме эстонской продукции представлены также товары из Латвии и Литвы. В продаже сельскохозяйственная продукция в большом ассортименте - картофель, мед, лук, чеснок, грибы, клюква, рыба.
На ярмарке будет продаваться одежда и обувь, также здесь можно будет основательно подготовиться к предстоящему сезону подарков. Как всегда, посетителей ярмарки будут угощать вкусной едой, а для детей будут работать различные аттракционы.
Ярмарка откроется в 10:00 и продлится до 16:00.