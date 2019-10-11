Госсуд выявил нарушения при установке мачты сотовой связи: с Таллинна могут взыскать более 200 000 евро

В 2015 году Таллинн предоставил компании Elisa право на установку в Нымме мачты сотовой связи высотой 28 метров, но владелец недвижимости по соседству с этим участком, на улице Ойтсе, 42, заявил в суде, что он не участвовал в процедуре получения разрешения, а о разрешении на установку вышки узнал, когда началось строительство.

Госсуд отметил, что Таллинн должен был учесть, что установка вышки может уменьшить стоимость соседнего участка недвижимости, поэтому город должен был сообщить заявителю о предстоящем строительстве и выслушать его мнение.

Несмотря на то, что Госсуд нашел нарушения в действиях чиновников Таллинна, он подчеркнул, что этот факт автоматически не дает права на получение компенсации, размер которой должен установить административный суд, выяснив, действительно ли после установки вышки произошла амортизация имущества заявителя.