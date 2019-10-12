Солнечный дэнсхолл с Ямайки чувствует себя как дома в холодной Эстонии

- В первый раз мы не знали, что в Таллинне невозможно за два месяца до мероприятия найти свободное время в каком-либо клубе, поэтому первую вечеринку провели в Центре молодежи. Там, естественно, не было ни звуко-, ни светотехники, все пришлось отдельно заказывать, привозить и устанавливать. Также пришлось отдельно беспокоиться о визуальной части: украшать, создавать атмосферу и прочее.

В этот раз, организовывая баттл-вечеринку 5 октября, мы нашли место заранее. Мы с легкостью получили в аренду клуб, где было уже все предоставлено, поэтому мы не беспокоились ни о технике, ни о местах для переодевания танцоров, ни где будут сидеть судьи, ни о других вещах. Скорее всего в следующем году мы арендуем это же помещение.

Также в первые разы у нас не было ди-джея, который хорошо бы разбирался в денсхолльной музыке со всеми ее правилами и подстилями. Приходилось самим скачивать огромное количество музыки и самим включать ее. В этот раз мы пригласили очень хорошего ди-джея из России, который специализируется на денсхолле. Он создал невероятное настроение и атмосферу своей музыкой. Я еще раз убедилась, что правильный ди-джей – это залог успеха вечеринки.

It’s like home в клубе Prive ФОТО: Александра Илюшкина

- В чем отличие прошлогодней баттл-вечеринки It’s like home от последней?

- Нынешнее мероприятие оказалось намного масштабнее, чем предыдущее. Если в прошлом году в числе зрителей были и сами выступающие танцоры, то в этот раз было много людей, которые не имеют отношения к танцевальной культуре, пришедшие просто повеселиться вместе с нами, посмотреть и поддержать нас. Также в это раз мы почувствовали поддержку от танцоров иззсоседних стран – Латвии, Литвы, России. Благодаря их участию можно назвать эту вечеринку международной.

Но для меня самое важное отличие — это то, что вечеринка была посвящена моему дню рождения! Я всегда мечтала встретить праздник на танцевальной вечеринке со своими друзьями и близкими мне людьми, большинство из которых - танцоры. Мои ученики устроили мне невероятный сюрприз! Зная, что моя самая заветная мечта - побывать на Ямайке, ученики подарили мне большую сумму денег на билеты! Они часто балуют меня сюрпризами, и я каждый раз думаю, что им уже не удастся меня чем-то удивить, но у них получается это снова и снова! Это трогает до глубины души, хочется плакать и невозможно сказать ни слова, кроме слов благодарности и любви.

- Чего ты ждешь от Ямайки? Как ты думаешь, что измениться после ее посещения?

- Мне очень важно до конца понять их культуру, ощутить их жизнь на себе, испытать хоть приблизительно то же, что и люди там испытывают каждый день. У них совсем другая жизнь, и танец имеет иную функцию, нежели у нас. Если мы занимаемся танцами как хобби на досуге, то там это - спасение от тяжелой реальности и способ духовного выживания.

Своим примером я хочу показать ученикам, что надо углубляться в то, чем ты занимаешься. Многие могут видеть в дэнсхолле только откровенные танцы, хотя этот стиль имеет очень богатую культуру и огромное количество подстилей со своими базовыми движениями. Нужно найти свою индивидуальность и научиться выражать это путем импровизации или конкретной хореографии. Нужно любить то, что делаешь и наслаждаться этим!