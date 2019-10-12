Солнечный дэнсхолл с Ямайки чувствует себя как дома в холодной Эстонии
В Таллинне 5 октября состоялась танцевальная баттл-вечеринка It’s like home, посвященная танцевальному жанру, пришедшему с Ямайки, – дэнсхоллу. Впервые эстонских танцоров с ним познакомила пять лет назад юная, с горящими глазами Юлия Рокачевская.
В детстве Юлия занималась танцами, но у нее еще не было любимого танцевального стиля, и вдруг она увидела видео: девушка, танцующая в стиле дэнсхолл. С первых же минут Юлия почувствовала, что ямайское настроение ей близко и именно благодаря этому стилю она сможет самовыражаться.
Поскольку в то время в Эстонии еще никто не преподавал этот стиль, пришлось изучать все самостоятельно. Юлия начала ездить на мастер-классы в другие страны, где знакомилась с представителями этой танцевальной культуры, которые делились с ней своими знаниями, тем самым оказывая большое влияние на развитие еще только зарождающейся дэнсхолл-культуры в Эстонии.
На сегодняшний день Юлия и ее многочисленные ученики из Тарту и Таллинна являются единственными представителями оригинального дэнсхолл-стиля в Эстонии. Именно от большой любви к этому солнечному и теплому танцу 21-летняя Юлия организовала уже третью дэнсхолльную вечеринку, на которую были приглашены не только любители этого стиля, но также и представители других танцевальных стилей и культур из Латвии, Литвы и России.
- Как к вам пришла идея создать баттл-вечеринки It’s like home?
- Несколько лет назад на эту идею меня вдохновила питерская представительница дэнсхолла под псевдонимом Shorty Explora. Поскольку ранее я не сталкивалась с организацией таких мероприятий, то долго сомневалась и была не уверена в своих силах, но с поддержкой Shorty Explora и моих близких я все-таки решилась, что в итоге принесло потрясающие результаты.
- Какой эффект был от первой организованной вами баттл-вечеринки?
- Первый раз она состоялся в декабре 2018 года. Приглашенные судьи из разных городов и наши ученики подчеркнули, какие уют, простота и душевность царили на вечеринке. Думая о названии для следующих мероприятий, размышлять долго не пришлось, мы просто перевели фразу, которую чаще всего слышали о нашем мероприятии: «Приезжая к вам в гости, чувствую себя как дома».
- Какие основные цели у проекта It’s like home?
- Главной целью было дать местным ребятам возможность танцевать и развиваться. Поскольку не у всех учеников есть возможности выезжать за границу на баттлы и мастер-классы, мы с командой, в которой помимо меня Павел Шауркин и Кристина Макушева, решили привезти известных педагогов этого стиля и устроить вместе с ними настоящую ямайскую вечеринку.
Для танцора очень важно участвовать в подобных мероприятиях, ведь это несравнимо с работой в зале, где мы повседневно тренируемся. На таких вечеринках через соревновательные баттлы развитие учеников приходит быстрее, не говоря уже о том, что на выступлениях царит совсем другая энергетика. Танцора окружает публика, красивый свет, громкая музыка, сам он в костюме, с макияжем и соответственно с особенным настроением и эмоциями.
- С какими трудностями вы столкнулись при организации мероприятия? И какие ошибки совершили?
- В первый раз мы не знали, что в Таллинне невозможно за два месяца до мероприятия найти свободное время в каком-либо клубе, поэтому первую вечеринку провели в Центре молодежи. Там, естественно, не было ни звуко-, ни светотехники, все пришлось отдельно заказывать, привозить и устанавливать. Также пришлось отдельно беспокоиться о визуальной части: украшать, создавать атмосферу и прочее.
В этот раз, организовывая баттл-вечеринку 5 октября, мы нашли место заранее. Мы с легкостью получили в аренду клуб, где было уже все предоставлено, поэтому мы не беспокоились ни о технике, ни о местах для переодевания танцоров, ни где будут сидеть судьи, ни о других вещах. Скорее всего в следующем году мы арендуем это же помещение.
Также в первые разы у нас не было ди-джея, который хорошо бы разбирался в денсхолльной музыке со всеми ее правилами и подстилями. Приходилось самим скачивать огромное количество музыки и самим включать ее. В этот раз мы пригласили очень хорошего ди-джея из России, который специализируется на денсхолле. Он создал невероятное настроение и атмосферу своей музыкой. Я еще раз убедилась, что правильный ди-джей – это залог успеха вечеринки.
- В чем отличие прошлогодней баттл-вечеринки It’s like home от последней?
- Нынешнее мероприятие оказалось намного масштабнее, чем предыдущее. Если в прошлом году в числе зрителей были и сами выступающие танцоры, то в этот раз было много людей, которые не имеют отношения к танцевальной культуре, пришедшие просто повеселиться вместе с нами, посмотреть и поддержать нас. Также в это раз мы почувствовали поддержку от танцоров иззсоседних стран – Латвии, Литвы, России. Благодаря их участию можно назвать эту вечеринку международной.
Но для меня самое важное отличие — это то, что вечеринка была посвящена моему дню рождения! Я всегда мечтала встретить праздник на танцевальной вечеринке со своими друзьями и близкими мне людьми, большинство из которых - танцоры. Мои ученики устроили мне невероятный сюрприз! Зная, что моя самая заветная мечта - побывать на Ямайке, ученики подарили мне большую сумму денег на билеты! Они часто балуют меня сюрпризами, и я каждый раз думаю, что им уже не удастся меня чем-то удивить, но у них получается это снова и снова! Это трогает до глубины души, хочется плакать и невозможно сказать ни слова, кроме слов благодарности и любви.
- Чего ты ждешь от Ямайки? Как ты думаешь, что измениться после ее посещения?
- Мне очень важно до конца понять их культуру, ощутить их жизнь на себе, испытать хоть приблизительно то же, что и люди там испытывают каждый день. У них совсем другая жизнь, и танец имеет иную функцию, нежели у нас. Если мы занимаемся танцами как хобби на досуге, то там это - спасение от тяжелой реальности и способ духовного выживания.
Своим примером я хочу показать ученикам, что надо углубляться в то, чем ты занимаешься. Многие могут видеть в дэнсхолле только откровенные танцы, хотя этот стиль имеет очень богатую культуру и огромное количество подстилей со своими базовыми движениями. Нужно найти свою индивидуальность и научиться выражать это путем импровизации или конкретной хореографии. Нужно любить то, что делаешь и наслаждаться этим!
Устраивая эти вечеринки, я ощутила, что я делаю что-то важное! Я увидела горящие глаза своих учеников, я слышу их положительные комментарии, я чувствую, что это развивает их. И это очень заряжает и мотивирует меня на составление новых планов. Сейчас мы уже работаем над следующим нашим мероприятием, которое пройдет в этом декабре. С радостью ждем всех желающих!