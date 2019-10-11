Март Хельме: осведомленность несовершеннолетних об оружии нужно скорее повышать

11 сентября передача «Очевидец», выходящая на канале ETV, показала сюжет о том, что молодежное объединение партии EKRE «Синее пробуждение» организовало для своих членов обучение обращению с оружием. Некоторые входящие в движение несовершеннолетние публиковали в социальных сетях фотографии с тренировок по стрельбе, на которых они позируют с оружием, и которые сопровождены антисемитскими и расистскими, а также иными угрожающими насилием подписями. Молодежное объединение «Синее пробуждение» в годовом экономическом отчете указало, что начало проводить для своих членов курсы обучения стрельбе в тире, написал ERR.

Ссылаясь на этот сюжет, депутат парламента Яак Юске (Социал-демократическая партия) поинтересовался у министра внутренних дел, председателя партии EKRE Марта Хельме его отношением к данной теме, а также тем, не нужно ли распустить «Синее пробуждение»? «Нет оснований для роспуска молодежного объединения EKRE „Синее пробуждение“», - говорится в ответе Хельме депутатам Рийгикогу.

Хельме добавил, что у Министерства внутренних дел нет информации о том, чтобы молодежное объединение EKRE организовывало бы обучение стрельбе или в деятельности объединения имелись признаки, свойственные союзу, владеющему оружием или занимающемуся военными тренировками.

По словам Хельме, вопрос Юске о выводе на улицы патрулей, состоящих из вооруженных несовершеннолетних, непонятен и нематериален: «Насколько мне известно, молодежное объединения EKRE не высказывало таких планов и не планировало это делать, поэтому создание образа, будто такие планы имеются, оценочно и злонамеренно».

Хельме обратил внимание на то, что согласно Закону об оружии, у несовершеннолетнего физического лица нет исходящего из закона права покупать, обладать и иметь оружие. Таким образом, должны быть исключены и любые спекуляции о возможности патрулирований с привлечением вооруженных несовершеннолетних.

По словам министра внутренних дел, позирование на фото с оружием Законом об оружии не регулируется: «Позирование на фото с оружием, если этим не делается напрямую заявление об угрозе насилием, не является призывом к насилию».

«В таких случаях речь идет о фото на память, эмоциональная ценность которого имеется только для изображенного на фото человека», - добавил Хельме.

Призывы к насилию недопустимы

Хельме подчеркнул, что недопустимы ни призывы к насилию, ни принятие насилия, как нормального явления: «Обстоятельство, что дети делятся в социальных сетях своими фотографиями, на которых они изображены с оружием, что воспринимается, как «cool», скорее показывает необразованность детей и подростков в том, что связано с оружием».