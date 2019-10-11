Производитель бытовой техники Dyson отказался от проекта по созданию собственного электромобиля

Известный изобретатель Джеймс Дайсон, основатель и бессменный руководитель компании Dyson, выступил с заявлением о том, что его команда прекращает работу над амбициозным проектом, основной целью которого было создание автомобиля с полностью электрической силовой установкой.
Проект было решено закрыть спустя два года после начала работы над ним. По словам Дайсона, команда Dyson Automotive сумела разработать превосходный автомобиль, который, к сожалению, не смог бы выжить в реалиях современного рынка — говоря более простым языком, производство фирменного электромобиля было бы слишком дорогим и как итог — массовый покупатель не смог бы позволить себе подобную покупку, пишет Ferra.
Схема электроавтомобиля Dyson
Об инициативе по разработке собственного электрического автомобиля компания Dyson объявила осенью 2017 года. На тот момент речь шла о том, что для реализации задуманного будет выделено около 2,7 млрд долларов. В дальнейшем начали появляться сообщения, что компания столкнулась с проблемами при поиске инвесторов — компания занималась поиском покупателя на проект, но в конечном итоге усилия результата не принесли.