В Конго опять разбился «Ан»: на борту были соратники президента страны и россияне, погибли все

Как сообщило конголезское радио со ссылкой на коммюнике Управления гражданской авиации ДРК, на борту самолета находились четыре члена экипажа и гражданские, а также военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди.

Лайнер, обеспечивавший перевозки администрации президента Чисекеди, вылетел из аэропорта города Гома в 13:32 по местному времени (14:32 по эстонскому времени) 10 октября и должен был приземлиться в Киншасе в 16:43 (18:43). Но контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Самолет пропал с радаров.

Личности пассажиров пока точно не известны, по данным военных источников, среди них могут находиться личный водитель президента, сотрудники его службы безопасности и вспомогательный персонал, передает ТАСС.

В свою очередь агентство РИА «Новости» сообщает, что среди членов экипажа потерпевшего крушение Ан-72 могли быть россияне. Их имена уточняются, заявила пресс-атташе посольства РФ в Конго стране Наталья Кононова.

«Мы находились в постоянном контакте с официальными властями ДРК на предмет установления гражданской принадлежности пилотов, и по предварительным данным выяснили, что среди членов экипажа были российские граждане, имена и фамилии на данный момент уточняются», - заявила она.

Как сообщает местное издание Politico, обломки самолета были найдены на востоке страны в провинции Маниема. Основной причиной катастрофы Ан-72 называют погодные условия.

В этой африканской стране работает достаточно много российских пилотов, которые летают на самолетах Ан-12, Ан-26, Ан-72 и других. Катастрофы с этими самолетами происходят чуть ли не каждый год.

В 2018 году правительство Конго подтвердило смерть граждан России Ивана Масалова (1955 г. р.), Александра Кретова (1954 г. р.) и Евгения Тарасова (1959 г. р.), погибших в катастрофе Ан-26 в декабре.

По уровню безопасности авиаперевозок Демократическая Республика Конго, по оценке Еврокомиссии, стоит на втором месте в рейтинге самых проблемных стран мира по национальными стандартами безопасности: ни одна из 21 авиакомпании, получившей сертификацию от властей республики, не имеет допуска в небо над Евросоюзом.