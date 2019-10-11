В Эстонию с большими гастролями едет театр Королевский русский балет

«Лебединое озеро» можно будет увидеть 26 октября в Таллинне в концертном доме Alexela, 30 октября в Тарту на сцене Ванемуйне и 12 ноября в Хаапсалуском культурном центре. Балет «Щелкунчик» покажут 31 октября в Нарве в концертном доме «Женева» и 4 ноября в в Таллинне в концертном доме Alexela.

«Лебединое озеро» в исполнении Королевского русского балета – это обновленная версия спектакля Мариинского театра в исполнении тщательно подобранного состава артистов, с рукописными декорациями и изысканными костюмами – на протяжении более десяти лет неизменно очаровывает как взрослую публику, так и детей во многих странах мира. «Лебединое озеро» – самое значительное явление балетного искусства, которое на протяжении уже более ста лет неизменно впечатляет зрителей по всему миру.

Эта вечная романтическая история о принцессе-лебеде рассказывает о вечных истинах: о человеческих страстях, о борьбе добра со злом, о предательстве, но прежде всего – о всепобеждающей силе любви.

«Щелкунчик» – удивительная, чарующая и захватывающая сказка по либретто Александра Дюма, поставленная на бессмертную музыку Петра Ильича Чайковского – один из самых известных балетов в мире. Это вечный спектакль, который традиционно, под Рождество, возвращается на сцены театров всего мира. Это зрелище приближает нас через сюжет и замечательную музыку к настроению и фантазии всеми любимого праздника.

Театрализованное представление танцующих кукол мастера Дроссельмейера, переросшее в жестокую баталию оловянных солдатиков с мышиным войском, волшебное превращение смелого Щелкунчика-Куклу в благородного Принца, завораживающий танец Снежинок и триумфальная свадьба главных героев в сопровождении гостей из разных стран мира – захватывает внимание зрителей с первой и до последней минуты представления.

Спектакль «Щелкунчик» театра Королевский русский балет был поставлен в 2016 году и блестяще дебютировал на сценах нескольких европейских стран, получив наивысшие оценки восторженных зрителей.

Идейный вдохновитель и основатель театра Королевский русский балет – дипломант международных конкурсов Анатолий Казацкий, представитель русской, воронежской школы балета. В 2008 году он создал новый театр классического балета на Украине, в то же время продолжая карьеру успешного танцовщика. Артистам Королевского русского балета рукоплескали восторженные зрители стран Латинской Америки, Украины, России, стран Европы, США, Канады, ЮАР, Китая, Индии.