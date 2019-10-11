Мартин Хельме спохватился: необходимо избавить рожающих в конце года женщин от несправедливости

«От министра финансов поступило четкое указание решить возникшую ситуацию, мы занимаемся подготовкой законопроекта. О конкретных решениях мы сможем говорить после того, как законопроект будет готов», - сказала Postimees главный специалист отдела по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре.

Она не смогла назвать точной даты, когда документ будет готов. Но заверила, что с этим торопятся. «Поскольку конец года приближается, есть желание сделать это как можно скорее»,- добавила она.

В субботу Postimees уже второй раз писал о запутанном Законе о подоходном налоге, из-за которого рождающие в конце года женщины должны платить государству дополнительный подоходный налог. Женщинам, которые рожают в другое время, это не грозит, поэтому можно говорить, что в действующий закон вписано неравенство.

На ту же тему мы писали и в январе, и тогда министерства и занимавший в то время пост председателя финансовой комиссии Михаил Стальнухин пообещали исправить ситуацию. Обещания так и остались на словах.