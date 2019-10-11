В Эстонии установили уникальную в масштабах Европы кассу самообслуживания с системой распознавания лиц

Касса самообслуживания с системой распознавания лиц основана на программном обеспечении StrongPoint и платформе дигитального распознавания Yoti. Желающему приобрести табачные изделия клиенту их выдает автомат Vensafe, расположенный рядом с кассами самообслуживания. Система предназначена для людей старше 29 лет, чтобы взросло выглядящие несовершеннолетние не смогли ей злоупотреблять.

«Когда три года назад в Эстонии изменили Закон о табаке, нам стало ясно, что процесс покупки табачных изделий заметно усложнится как для потребителей, так и для кассиров, поскольку человек не видит товара, и персоналу магазина нужно каким-то образом понять, что именно хочет приобрести клиент. Это создает очереди и замедляет весь процесс шоппинга. Именно по этой причине мы решили использовать автоматизированное решение», - пояснил исполнительный директор Общества потребителей Кейла Олев Мялл.

В Кейла установили уникальную в масштабах Европы кассу самообслуживания с системой распознавания лиц. ФОТО: Общество потребителей Кейла

«Если до сих пор многие оказывались в магазинах в ситуации, когда, даже просто покупая энергетический напиток, приходится ждать у кассы самообслуживания продавца и показывать документ, новая машина может продавать все обладающие возрастным ограничением товары без вмешательства продавца. Разумеется, нам очень приятно, что именно Эстония стала первой в Европе страной, начавшей использовать эту технологию», - сказал Юлиус Стулпинас, руководитель по технологии создавшей машину фирмы StrongPoint.

По словам Мялла, клиенты очень тепло приняли нововведение, и сейчас 95 процентов покупок табачных изделий совершается при помощи автомата. Особенно клиентам нравится именно то, что машина сама распознает возраст – это очень удобно. Кроме того, это хорошее дополнительное средство контроля возраста: если раньше продавец должен был доверять собственным ощущениям, глядя на клиента, то теперь свое мнение высказывает еще и машина, и продавцу при необходимости остается только проверить документы.

«В целом, большим плюсом такого устройства является то, что продавец может уделять внимание другим клиентам и задачам, и ему не приходится уделять так много времени тому, кто хочет купить какие именно сигареты», - сказал Мялл.

В Кейла установили уникальную в масштабах Европы кассу самообслуживания с системой распознавания лиц. ФОТО: Общество потребителей Кейла

При покупке обладающих возрастным ограничением товаров возраст клиент проверяется в кассе самообслуживания, а затем человек может оплатить покупку. Покупая табачные изделия, человек должен выбрать в кассе самообслуживания, что именно он хочет купить, затем осуществляется первичный контроль лица и выдается чек, с которым нужно подойти к автомату табачных изделий. Затем автомат выполняет еще одну проверку возраста и выдает купленный товар.

Олев Мялл и Юлиус Стулпинас отмечают, что эта технология является очень многообещающей и в будущем непременно появится и в других магазинах страны. Самое важное, что процесс совершения покупки становится проще и для клиента, и для продавца. Клиент быстро получает товар, а продавец может уделять внимание более важным вещам.

Цель кассы самообслуживания – упростить процесс покупок. Клиенту не потребуется иметь при себе документ, т.е. в кошельке может быть на одну карточку меньше. А продавцы смогут эффективнее заниматься другими важными делами и управлять кассами самообслуживания.

«Это решение впервые позволяет создать магазин, оборудованный исключительно кассами самообслуживания, где персоналу не придется вмешиваться в процесс совершения покупки ни на какой его стадии. Кроме того, уникальным является способ распознавания возраста. Если в некоторых местах в Эстонии для этого в платежный терминал следует вставить ИД-карту, то данное решение определяет возраст по лицу покупателя», - сказал Стулпинас.