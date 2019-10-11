Министр Кинго не побывала ни на одной из 24 пресс-конференций правительства

Правящая коалиция Центристской партии, EKRE и «Отечества» провела с момента выборов в парламент 24 пресс-конференции. Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго не побывала ни на одной из них, пишет Rus.ERR.
Чаще всех в пресс-конференциях участвовал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас – всего 20 раз, на втором месте – министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») – 14 пресс-конференций. На третьем месте – министр финансов Мартин Хельме (EKRE): его выступления участились во время составления государственного бюджета, он принял участие в девяти пресс-конференциях правительства.
Хвост этого рейтинга выглядит так: министр обороны Юри Луйк («Отечество») появился на пресс-конференции всего один раз, а министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго по-прежнему ожидает своего дебюта.