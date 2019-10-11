Эксперты развеяли мифы о путешествиях, которые якобы помогают экономить деньги

Среди туристов за последние годы укоренилось несколько убеждений о том, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты или какими перевозчиками стоит пользоваться, чтобы сэкономить на путешествии. Однако самые распространенные из них оказались мифами. В этом разбирались эксперты в сфере туризма.

Так, устоявшееся мнение о том, что самые дешевые авиабилеты продаются во вторник, уже не работает. Когда-то это действительно было правдой, так как авиакомпании обновляли цены в системах онлайн бронирования именно по понедельникам, то есть предлагали дешевые тарифы на следующий день. Однако на данный момент это уже не так, поскольку перевозчики обновляют свои прайсы в режиме реального времени, а тарифы могут меняться 24 часа в сутки. В настоящее время лучший способ найти дешевые билеты — это отслеживать информацию о нужном перелете с помощью специальных интернет-платформ, которые оповещают туриста о снижении или росте цен.

Еще один миф — дешевле выходят билеты, если покупать их сразу в оба конца. На самом деле сэкономить можно и в случае отдельных бронирований туда-обратно. И на это есть целый ряд причин, например, полет двумя разными авиакомпаниями. К тому же бывает дешевле сменить аэропорт, чтобы вернуться домой. Раздельная покупка билетов также позволит избежать аннулирования обратного перелета, если вы не воспользовались первым.

Многие уверены, что стыковочные рейсы дешевле беспосадочных, то есть, прямых. Однако перелет с пересадкой не всегда сулит огромную экономию. Аналитики индустрии туризма заявляют: беспосадочные перелеты оказываются выгоднее примерно в половине случаев. Но объяснить, когда и почему это происходит, они не могут, предлагая лишь положиться на удачу.

Другой развеянный миф касается билетов, которые приобретаются задолго до поездки. Большая часть путешественников считает, что это всегда означает экономию. Но выяснилось, что бронирование слишком заранее чаще всего происходит по усредненным ценам, а самый лучший вариант — покупка билета за три месяца до вылета.