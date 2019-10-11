Сядет ли кто-то за решетку? Решение по коррупционному делу Сависаара примут в понедельник

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что в ходе прений защитники всех подсудимых заявили, что выдвинутое прокуратурой обвинение не доказано и что их подзащитные преступления не совершали. Правом выступить с последним словом воспользовались все оставшиеся к концу процесса подсудимые — Калев Калло, Айвар Туульберг, Александр Кофкин и Велло Кунман. Они также заявили, что не совершали преступления, о которых говорится в обвинении.

В ходе начавшихся на прошлой неделе прений слово получил прокурор, по мнению которого политика Калева Калло, предпринимателя Айвара Туульберга и бизнесмена Александра Кофкина следует отправить за решетку на реальные сроки, а предпринимателя Велло Кунмана осудить условно.

Калева Калло прокурор потребовал приговорить к полутора годам лишения свободы, из которых за решеткой он должен провести три месяца, а остальной срок отбыть условно с трехлетним испытательным сроком.

Кофкина и Туульберга обвинитель потребовал приговорить к двум годам тюрьмы, из них к трем месяцам реального лишения свободы и остальной срок отбыть условно с двухлетним испытательным сроком.

Велло Кунмана прокурор предложил наказать условным лишением свободы на один год с двухлетним испытательным сроком.

Суд огласит резолютивную часть решения 14 октября в 09.30.

18 июня 2019 года бизнесмен Хиллар Тедер признал, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Суд после показаний Тедера удовлетворил ходатайство прокуратуры и закончил уголовное дело в отношении Тедера по принципу опортунитета. Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.

19 июня 2019 года суд принял также постановление, в соответствии с которым выделил связанные с Центристской партией как юридическим лицом материалы в отдельное делопроизводство, поскольку партия выразила желание пойти с государственной прокуратурой на договоренность в части вынесения наказания. По соглашению с прокуратурой, партия должна уплатить государству 25 000 евро.

В конце декабря 2018 года Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.

Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах.

Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туульберга, Александра Кофкина и Велло Кунмана.

Бывший председатель горсобрания Таллинна и нынешний депутат Рийгикогу Калев Калло обвиняется в содействии получению и даче взятки. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.

В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу опортунитета.

Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными. Только Рейльян признал себя виновным и суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.