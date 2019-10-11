Прокуратура: убийство музыканта Райво Рятте было умышленным

Как сообщила окружной прокурор Келли Круузимяги, на основании собранных доказательств прокуратура пришла к выводу, что наезд автомобиля на Райво Рятте не был случайным и это не несчастный случай. Речь идет о том, что обвиняемый видел Райво Рятте, стоявшего перед автомобилем, и умышленно наехал на него.

В ночь на 19 июля 2018 года в 00.09 в Центр тревоги поступило сообщение о ссоре между близким людьми, произошедшей на улице Киви в Нымме в Таллинне, сообщила Пыхьяская префектура полиции. Как сообщили полиции, на улице Киви 48-летний мужчина напал на 27-летнего мужчину и 40-летнюю женщину.

Прибывшие на место полицейские обнаружили аварийный легковой автомобиль Audi A6, поврежденный забор и возле него получившего тяжелые травмы 48-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

Как сообщила Пыхьяская префектура полиции, у 27-летнего мужчины и 40-летней женщины были зафиксированы легкие травмы, скорая помощь доставила обоих в больницу.