Пт, 11.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

График: фирма с самым крупным оборотом в Эстонии принадлежит полякам

Orlenile kuuluv rafineerimistehas Leedus Mažeikiais.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

По данным Налогово-таможенного департамента (MTA), в третьем квартале предприятием с самым крупным оборотом в Эстонии стала польская топливная фирма Orlen Eesti, выручка от продаж которой составила 315,7 млн евро.

На втором месте производитель коммуникационных и сетевых устройств Ericsson Eesti (237,3 млн евро), а на третьем Eesti Energia (226,6 млн евро).

На четвертом месте Manoir Energy (196,8 млн евро). На пятом месте компания Maxima Eesti (166 млн евро), которая также является крупнейшим работодателем среди эстонских предприятий (4662 работника).

 

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