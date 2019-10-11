Неизвестный русский таракан

Персонаж, называющий ПАСЕ бессмысленной говорильней, делает международную политическую карьеру при помощи центристских зонтиконосиц. Абсурд? Так он у нас давно. И главный абсурдист тоже, кстати, теперь работает в Европе. Беспринципность? А что, разве до этого были принципы?

Каждый из нас – часть какой-то организации. Иногда я задаю себе вопрос: насколько я сама корпоративное существо и где та грань, где мои собственные представления о ценностях могут войти в такое противоречие с принципиальными установками работодателя или требованиями сиюминутной конъюнктуры, что это потребует открытого бунта? Думаю, апелляция к ценностям – тот внутренний процесс, который периодически должен запускать в себе каждый. Особенно, если его профессия в той или степени связана с общественным служением.

Если твоя организация требует беспрекословной дисциплины в ущерб твоим ценностям, не надо в ней оставаться. Если же ценности сводятся к самолюбованию в соцсети «я и перерезаемая ленточка», «я и очередное еще более высокопоставленное лицо», не надо идти в политику. Да, со стороны мы можем не видеть, какие компромиссы остаются за кадром и какова цена рейтельманнов, допущенных к принятию политических решений, но есть очевидные вещи, которые легитимизировать нельзя. Трудно ведь ждать служения людям от человека, который считает их то ли тараканами, то ли паразитами, то ли вовсе мусором.

И самое отвратительное, что мы начинаем к этому привыкать. Сколько в свое время было возмущения из-за «неизвестного русского хулигана»? А теперь и паразиты нас не сильно смущают.