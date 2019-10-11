Галерея: в Таллинн прибыли охотники за минами – корабли НАТО

В Таллинн в пятницу прибыли корабли Первой постоянной противоминной группы НАТО, в составе которой штабной корабль HDMS Thetis, охотники за минами FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk.
Об этом BNS сообщил пресс-секретарь Главного штаба Сил обороны, отметив, что в таллиннском порту к ним присоединится еще один охотник за минами, корабль Narcis.
Флагман группы, HDMS Thetis ошвартовался в порту Ванасадам, остальные корабли группы встали на якорь в Минной гавани у базы ВМС. Корабли пробудут в портах с 11 по 14 октября. После остановки в порту корабли в течение двух недель проведут поиск и уничтожение взрывоопасных объектов, оставшихся в территориальных водах Эстонии со времен последних войн.
Первая постоянная противоминная группа является одной из четырех аналогичных частей быстрого реагирования под командованием военно-морских сил НАТО. Они должны быть готовы быть направленными в различные места мира в течение пяти дней.