В долгах как в шелках: долг богатейшей семьи России приблизился к триллиону рублей

Подсчет осуществил банк «Траст», известный как банк «плохих» активов. Он же является одним из крупнейших кредиторов семьи бизнесмена: племянник Гуцериева Микаил Шишханов должен «Трасту» 320 миллиардов рублей.

Самую крупную сумму структуры семьи Гуцериева должны Сбербанку — почти 500 миллиардов рублей. Из них 170 миллиардов составляет долг Афипского нефтеперерабатывающего завода, который Гуцериев за собой не признает.

Кроме того, подконтрольная семье «Русснефть» должна ВТБ 77 миллиардов рублей. Компании Гуцериевых имеют кредиты и в других банках, но их суммы не превышают 10 миллиардов рублей в каждом.