Исследование: как живут и ведут себя русскоговорящие секс-работницы в Финляндии

Диссертация Анастасия Дятловой Between visibility and invisibility: Russian-speaking women engaged in commercial sex in Finland («Между видимостью и невидимостью: русскоговорящие женщины, вовлеченные в коммерческий секс в Финляндии») исследует образ жизни и рабочий опыт русскоговорящих секс-работниц в Финляндии. Исследование фокусируется на том, как в финском обществе относятся к платному сексу и каким образом это отношение отражается на жизни тех женщин, которые его практикуют.