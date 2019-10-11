Некуда деть старую бытовую технику или лампочки? Пожертвуйте их искусству в Теллискиви

Способствовать рождению художественного произведения может любой человек, который принесет свою ненужную и сломанную бытовую технику или лампочки 12 и 13 октября (с 12.00 до 16.00 часов) в контейнер на центральной площади Творческого городка Telliskivi.

Маяк э-отходов символизирует собой объем подобных отходов, возникающий в Эстонии в течение одного дня – 25 тонн. Маяк э-отходов будет высотой 10 метров.

«Маяк э-отходов символизирует возникающие в Эстонии в течение одного дня электрические и электронные отходы - 125 м3», - сказала скульптор Эло Лийв.

«Пусть этот Маяк будет нам всем напоминать о том, как важно вторичное использование использованной бытовой техники и других устройств для того чтобы уменьшить наш экологический след. Отходы всегда надо относить в пункты сбора», - добавила Лийв.

«Каждый день большое количество старой бытовой техники и других электронных устройств в Эстонии остаются должным образом не собранными – они не попадают ни к производителям, ни к сертифицированным сборщикам отходов, - сказал Маргус Ветса, член правления организации ответственности производителя EES-Ringlus. - Таким образом, они не запускаются в оборот, а несоответствующий требованиям оборот увеличивает наш общий экологический след».

«Большие дела начинаются с маленьких шагов, поэтому – принесите свою сломанную бытовую технику, большую и маленькую на станцию отходов или пункт сбора! Место ставших ненужными, работающих на электричестве предметов, начиная с игрушечной машинки с пультом и заканчивая холодильником не в мусорном ведре или рядом с ним. В зависимости от величины эти отходы должны быть доставлены в пункт приобретения или на станцию отходов», - добавил Ветса.

Каждый год 14 октября отмечается международный день электронных отходов.

В понедельник, 14 октября, в 12.00 в связи с этим в Клубе различных комнат Теллискиви будет показан документальный фильм «Welcome to Sodom» - апокалиптический репортаж австрийских документалистов Флориана Вайгенсамера и Кристиана Кренеса со свалки в Гане.

По существующим оценкам в Эстонии возникает 9000 тонн э-отходов в год, из которых 4000 тонн собирается через станции отходов и пункты приема и подавляющее большинство из возникших при их переработке материалов идет во вторичное использование. Если вы доверите свои отходы в правильные руки, то, например, старый холодильник можно вторично использовать на 95%. Примерно 55% (5000 тонн в год) отходов электроники движется в Эстонии по другим путям и о вторичном использовании материалов из этих отходов производители подтверждения дать не могут.