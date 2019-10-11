Пт, 11.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Галерея: названо лучшее предприятие Эстонии 2019 года

Сегодня в Таллинне прошла церемония вручения наград "Лучшим предприятиям Эстонии". В этом году почетного титула удостоилась компания Estonian Cell, имеющая в Кунда завод по выпуску сырья для бумажной промышленности.

В конце сентября завод Estonian Cell в Кунда увеличил производственные мощности на 10% до 185 000 тонн в год и улучшил технологию очистки отходов.

Объем инвестиций в производство и очистные сооружения, которые предприятие профинансировало за счет прошлогодней прибыли, составил 20 млн евро.

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